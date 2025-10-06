Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи. Проте для її отримання потрібно мати достатньо стажу.

Який стаж необхідно мати для призначення пенсії для ІІ групи?

Без стажу українець з інвалідністю зможе отримувати лише мінімальну соцдопомогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Для ІІ-ІІІ груп інвалідності необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу, залежно від віку, у якому особі встановлено інвалідність:

до 23 років – 1 рік страхового стажу;

24-26 років – 2 роки страхового стажу;

27-28 років – 3 роки страхового стажу;

29-31 рік – 4 роки страхового стажу;

32-33 роки – 5 років страхового стажу;

34-35 років – 6 років страхового стажу;

36-37 років – 7 років страхового стажу;

38-39 років – 8 років страхового стажу;

40-42 роки – 9 років страхового стажу;

43-45 років – 10 років страхового стажу;

46-48 років – 11 років страхового стажу;

49-51 рік – 12 років страхового стажу;

52-55 років – 13 років страхового стажу;

56-59 років – 14 років страхового стажу;

60+ років – 15 років страхового стажу.

Які розміри пенсій по інвалідності?

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

У 2025 році це наступні показники:

100% пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.

Розмір пенсії по інвалідності також залежить від причини інвалідності. Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група — 16 847 гривень;

ІІ група — 13 822 гривень;

ІІІ група — 9 478 гривень.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності за солідарною системою такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривні.

Які ще види пенсій є в Україні?