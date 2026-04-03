Яка буде пенсія, якщо зарплата 12 тисяч гривень
- Пенсія розраховується з урахуванням стажу та доходу.
- При зарплаті 12 тисяч гривень і стажі 33 роки пенсія становитиме приблизно 4,3 тисячі гривень.
Розмір пенсії визначається з урахуванням багатьох факторів. Зокрема, кількості набутого стажу та доходу, який мала особа. До того ж враховується середня зарплата по країні за 3 роки.
Який дохід враховується при розрахунку пенсії?
При розрахунку пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу від 1 липня 2000 року, повідомляє ПФУ.
За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв,
– вказує ПФУ.
Зауважимо, що зарахування стажу відбувається по-різному:
- до 1 липня 2000 року стаж враховується на підставі документів про нарахування зарплати (також необхідне підтвердження надання зарплати первинними документами);
- а з 1 липня 2000 року підтвердження відбувається, згідно з даними, які зафіксовані у системі персоніфікованого обліку.
Яка буде пенсія при зарплаті 12 тисяч гривень?
Врахуємо, що особа мала дохід 12 тисяч гривень. Розглянемо ситуацію, де такий громадянин може піти на пенсію якнайшвидше:
- у віці 60 років;
- при наявності стажу 33 роки.
За вказаних вище умов, пенсія складатиме приблизно – 4,3 тисячі гривень.
Яка пенсія при доході 12 тисяч гривень і стажі 33 роки у 2026 / Скриншот пенсійний калькулятор
Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що важливо знати майбутнім пенсіонерам?
Українські пенсіонери можуть піти на пенсію в 60, 63 та 65 років. Для кожного віку встановлені мінімуми стажу, які необхідно набути. Цьогоріч в 60 це – 33 роки, 63 – 23 роки; 65 – 15 років стажу.
Українські пенсіонери можуть збільшити кількість стажу, докупивши його. Один місяць з 1 січня 2026 року коштує – 1 902,34 гривні. Себто покупка року обійдеться у 22 828,08 гривень.