Яка буде пенсія, якщо зарплата 12 тисяч гривень

Розмір пенсії визначається з урахуванням багатьох факторів. Зокрема, кількості набутого стажу та доходу, який мала особа. До того ж враховується середня зарплата по країні за 3 роки.

Який дохід враховується при розрахунку пенсії?

При розрахунку пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу від 1 липня 2000 року, повідомляє ПФУ.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв,

– вказує ПФУ.

Зауважимо, що зарахування стажу відбувається по-різному:

до 1 липня 2000 року стаж враховується на підставі документів про нарахування зарплати (також необхідне підтвердження надання зарплати первинними документами);

а з 1 липня 2000 року підтвердження відбувається, згідно з даними, які зафіксовані у системі персоніфікованого обліку.

Яка буде пенсія при зарплаті 12 тисяч гривень?

Врахуємо, що особа мала дохід 12 тисяч гривень. Розглянемо ситуацію, де такий громадянин може піти на пенсію якнайшвидше:

у віці 60 років;

при наявності стажу 33 роки.

За вказаних вище умов, пенсія складатиме приблизно – 4,3 тисячі гривень.



Яка пенсія при доході 12 тисяч гривень і стажі 33 роки у 2026 / Скриншот пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що важливо знати майбутнім пенсіонерам?