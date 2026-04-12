Пенсія українців змінюється з віком: якого віку має досягнути літня людина

В Україні передбачені вікові надбавки для пенсіонерів певного віку. Зокрема ця доплата змінюється залежно від віку українцям або українки. Проте слід розуміти всі нюанси.

Що відомо про вікові надбавки для пенсіонерів?

Першу надбавку надають українцям, яким виповнилося 70 років, про що повідомила заступниця начальника відділу обслуговування громадян № 2 (сервісного центру) Пенсійного фонду у Кіровоградській області Ольга Сіндяшкіна.

Наразі розмір вікової надбавки є таким:

від 70 до 74 років – до 300 гривень; від 75 до 79 років – до 456 гривень; від 80 років – до 570 гривень.

Зокрема вона нараховується літнім людям автоматично. Тобто звертатись до Пенсійного фонду з заявами чи іншими документами не потрібно.

Але слід врахувати такі важливі деталі:

для отримання доплати розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні;

нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку.

Як це працює на практиці? Наприклад, якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць.

Але якщо, наприклад, 20 числа, то людина отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів – у розрахунку за дні після настання віку.

Ольга Сіндяшкіна відзначила ще один важливий момент: грошові виплати не сумуються. Тобто, якщо людина досягнула свого 75-річчя, надбавка до пенсії становитиме 156 гривень, адже у такої людини вже є надбавка у розмірі 300 гривень, яка призначена у 70 років.

Зверніть увагу! Українці старіше 80 років також можуть отримати вікову надбавку, про що писали у Пенсійному фонді. Ці пенсіонери повинні мати потребу у догляді, але не мати для цього працездатних родичів, які проживають з ними.

