Чи вистачить грошей на пенсії українцям у першому кварталі 2026 року

У четвер, 15 січня, українські депутати зустрілися з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Йшлося про виконання попередніх умов для запуску нової програми співпраці.

Чи вистачить грошей на пенсії та зарплати?

Попри це, уряд і парламент готувались до затримок фінансування. Деталі розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає 24 Канал.

Нардепка наголосила на тому, що Україна має достатньо міжнародних коштів для покриття дефіциту бюджету й забезпечення всіх виплат, які гарантує держава, на перший квартал 2026 року.

Але ми мусимо якомога швидше затвердити програму співпраці на засіданні ради директорів МВФ, щоб відкрити шлях до отримання бюджетного фінансування ЄС і МВФ,

– додала Підласа.

До слова, парламентський комітет доклався до виконання 1 з 4 попередніх умов, зокрема ухвалення Держбюджету.

Нагадаємо, не всі українці отримали пенсію у січні 2026 року. У Пенсійному фонді повідомили, що це пов'язано з закінчення терміну підтвердження особи, що тривав до 31 грудня 2025 року. Щорічна процедура обов'язкова для осіб, які тимчасово проживають за межами України або на окупованих територіях.

Однак призупинення виплат не означає втрату накопичених коштів. Законодавство передбачає відновлення нарахувань одразу після проходження ідентифікації, також пенсіонери отримають усі заборгованості за пропущені місяці.

Якою буде пенсія у 2026 році?