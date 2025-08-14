Укр Рус
14 серпня, 11:09
Пенсії отримають і ті, хто не має стажу: якою буде нова пенсійна реформа

Анастасія Зорик
Основні тези
  • В Україні можуть впровадити гарантовану виплату для осіб віком від 65 років без достатнього пенсійного стажу.
  • Пенсійна реформа передбачає зміну солідарної системи, впровадження накопичувальної системи та справедливий розподіл коштів.

В Україні можуть впровадити гарантовану виплату. Ця допомога надаватиметься тим, хто сягнув віку 65 років і не набув достатньо стажу.

Яку допомогу зможуть отримати пенсіонери без пенсії?

Міністр Денис Улютін стверджує, що відсутність сталої моделі пенсійного забезпечення і є причиною недовіри серед населення. Зокрема, це один з основних факторів чому люди не хочуть сплачувати внески, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Денис Улютін

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності

Що ми пропонуємо? По-перше, гарантувати базову державну виплату всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу. Людина не має залишитися без підтримки.

Улютін каже, що основними проблемами у пенсійній системі України зараз є:

  • низькі виплати;
  • дефіцитність;
  • відсутність накопичувальної частини пенсії;
  • надмірна кількість спецпенсій.

Пенсійна реформа має виправити цю ситуацію. Окрім впровадження вказаних гарантованих виплат, планується:

  • змінити солідарну систему, аби пенсіонери отримували стільки, скільки внесли;
  • впровадження накопичувальної системи;
  • здійснення справедливого розподілу обсягу коштів, зібраних через ЄСВ у конкретному році, таким чином вдасться створити бездефіцитну систему.