В Україні можуть впровадити гарантовану виплату. Ця допомога надаватиметься тим, хто сягнув віку 65 років і не набув достатньо стажу.

Яку допомогу зможуть отримати пенсіонери без пенсії?

Міністр Денис Улютін стверджує, що відсутність сталої моделі пенсійного забезпечення і є причиною недовіри серед населення. Зокрема, це один з основних факторів чому люди не хочуть сплачувати внески, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Денис Улютін Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Що ми пропонуємо? По-перше, гарантувати базову державну виплату всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу. Людина не має залишитися без підтримки.

Улютін каже, що основними проблемами у пенсійній системі України зараз є:

низькі виплати;

дефіцитність;

відсутність накопичувальної частини пенсії;

надмірна кількість спецпенсій.

Пенсійна реформа має виправити цю ситуацію. Окрім впровадження вказаних гарантованих виплат, планується: