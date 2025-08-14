Пенсії отримають і ті, хто не має стажу: якою буде нова пенсійна реформа
- В Україні можуть впровадити гарантовану виплату для осіб віком від 65 років без достатнього пенсійного стажу.
- Пенсійна реформа передбачає зміну солідарної системи, впровадження накопичувальної системи та справедливий розподіл коштів.
В Україні можуть впровадити гарантовану виплату. Ця допомога надаватиметься тим, хто сягнув віку 65 років і не набув достатньо стажу.
Яку допомогу зможуть отримати пенсіонери без пенсії?
Міністр Денис Улютін стверджує, що відсутність сталої моделі пенсійного забезпечення і є причиною недовіри серед населення. Зокрема, це один з основних факторів чому люди не хочуть сплачувати внески, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Що ми пропонуємо? По-перше, гарантувати базову державну виплату всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу. Людина не має залишитися без підтримки.
Улютін каже, що основними проблемами у пенсійній системі України зараз є:
- низькі виплати;
- дефіцитність;
- відсутність накопичувальної частини пенсії;
- надмірна кількість спецпенсій.
Пенсійна реформа має виправити цю ситуацію. Окрім впровадження вказаних гарантованих виплат, планується:
- змінити солідарну систему, аби пенсіонери отримували стільки, скільки внесли;
- впровадження накопичувальної системи;
- здійснення справедливого розподілу обсягу коштів, зібраних через ЄСВ у конкретному році, таким чином вдасться створити бездефіцитну систему.