Пенсійний фонд України під рукою: калькулятор пенсії, перевірка стажу та нарахування виплат

Пенсійний фонд України має чималий перелік цифрових сервісів для громадян. Відтак через вебпортал установи можна подати документи, перевірити страховий стаж, звернутися за призначенням виплат та навіть отримати необхідні довідки без особистого звертання до сервісних центрів.

Особистий кабінет в Пенсійному фонді: які можливості доступні

У 2013 році Пенсійний фонд запустив вебпортал електронних послуг. Відтоді чимало послуг з'явилися в цифровому форматі.

За даними Міністерства соціальної політики, вебпортал Пенсійного фонду вже налічує понад 21 мільйон користувачів, а мобільний застосунок "Пенсійний фонд" завантажили понад 1,4 мільйона українців.

Річ у тім, що завдяки особистому кабінеті кожен громадянин може перевірити інформацію про страховий стаж, сплачені внески тощо. Крім того, на порталі доступний онлайн запит, який дозволяє отримати необхідні відомості дистанційно.

До можливостей, які можна отримати на порталі, входять:

дані е-трудової книжки та облікової е-справи, а також інші відомості з Реєстру застрахованих осіб; контролювати сплату роботодавцем страхових внесків,

подача заяв на призначення або перерахунок пенсії, житлової субсидії або пільги, оформлення пенсійного посвідчення тощо,

сплата добровільних внесків на пенсійне страхування,

розрахунок майбутньої пенсії за допомогою "Пенсійного калькулятора".

Зауважте! У 2024 році однією із найпопулярніших послуг на порталі було отримати довідку з QR-кодом. Лише у вересні того ж року її було згенеровано понад 4,9 тисячі разів.

Як пояснюють в ПФУ, авторизуватися або ж зареєструватися на порталі можна за допомогою декількох способів, серед яких:

Це можна зробити за допомогою Дія.Підпису: для цього потрібні комп'ютер або ноутбук та смартфон із встановленим додатком Дія. Насамперед потрібно на вебпорталі ПФУ обрати у меню "Вхід" закладку "Дія.Підпис", далі варто натиснути кнопку "Отримати код для входу" та відсканувати QR-код, що з'явиться на екрані, за допомогою опції зі сканування QR-коду в застосунку Дія. Згодом увійдіть в застосунок Дія на телефоні та наведіть зчитувач QR-коду на сектор з QR-кодом на вебпорталі, підтвердьте запит на авторизацію через Дія.Підпис та підтвердьте особу через перевірку за фото. Наприкінці введіть п'ятизначний код для Дія.Підпис. Через BankID (ID.GOV.UA): у меню "Вхід" на вебпорталі потрібно обрати закладку "ID.GOV.UA", згодом обрати банк, в якому маєте рахунок та виконати всі необхідні вказівки, які пропонує банк для входу на портал через BankID. За КЕП (кваліфікованим електронним підписом): на вебпорталі у меню "Вхід" оберіть закладку "За КЕП", а потім оберіть АЦСК, де був виданий КЕП. Після цього завантажте КЕП, введіть пароль та виконайте вхід на вебпортал.

Калькулятор пенсії та перевірка страхового стажу в Пенсійному фонді

Одним із найбільш популярних сервісів на вебпорталі залишається "Пенсійний калькулятор". Він оцінює попередньо майбутній розмір пенсійних виплат.

Для того, щоб ним користуватися потрібно на вебпорталі обрати у верхньому меню вкладку "Пенсійний калькулятор". Далі потрібно обрати один із двох варіантів розрахунку:

З урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку, де система автоматично спрогнозує стаж до настання пенсійного віку, враховуючи поточні дані. За введеними даними, де розрахунок буде здійснено виключно на основі тих даних про стаж та заробітну плату, які введені самостійно.

Водночас якщо деякі періоди трудової діяльності відсутні, то потрібно натиснути кнопку "Додати період" та внести інформацію місяця роботи та суму заробітку.

Після цього варто натиснути кнопку "Зберегти та розрахувати". Таким чином система сформує протокол розрахунку, де буде вказати орієнтовний розмір майбутньої пенсії та вік виходу на неї.

Крім того, не менш важливим є стаж роботи в особистому кабінеті ПФУ, адже він впливає на право виходу на пенсію та розмір майбутніх виплат. Через особистий кабінет можна перевірити, чи роботодавець передавав усі необхідні дані.

За такою ж аналогією можна перевірити і сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ): у меню зліва на вебпорталі ПФУ варто обрати розділ "Моя заробітна плата", де буде відображатися сума доходів та нарахування ЄСВ за місяцями. Натомість для перевірки страхового стажу варто перейти до розділу "Мій страховий стаж".

У Фонді зауважують, що варто звернути увагу на відмітку в розділі "Ознака наявності заробітної плати без сплати внесків". Відмітка "Ні" означає, що за вас усе сплачено.

Зверніть увагу! На вебпорталі ПФУ страховий стаж розраховується з 1 січня 2004 року. Зарахування стажу до 2004 року здійснюється на підставі записів з трудової книжки та інших документів.

Як перевірити нарахування та перерахунок пенсії?

Інформація щодо пенсії доступна у розділі "Моя пенсія" в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. У цьому розділі можна перевірити вид пенсії, загальний розмір виплат, складові пенсійного забезпечення та строк, на який призначено пенсію.

Крім того, у системі відображаються ще й документи щодо призначення або перерахунку виплат. До того ж кожен пенсіонер може ознайомитися з електронною пенсійною справою, де зберігаються відскановані документи, що стосуються нарахування пенсії.

У Пенсійному фонді нагадують, що подати заявку на призначення пенсії (за віком) можна дотримуючись такого алгоритму:

Увійти в особистий кабінет через вебпортал за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У меню зліва перейти до розділу "Щодо пенсійного забезпечення" та обрати опцію "Заява на призначення пенсії".

З'явиться анкета, яку потрібно заповнити. Крім того, при формуванні електронної заяви потрібно додати файли сканованих документів, необхідних для призначення пенсії.

Результати опрацювання звернення будуть відображені у вкладці "Мої повідомлення".

Загалом до заяви про призначення пенсії необхідно подати такі скановані документи: паспорт, ідентифікаційний код, документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання тощо), довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30 червня 2000 року (за бажанням), реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк), фотографія для пенсійного посвідчення, свідоцтво про народження дітей, а також жінки, у разі зміни прізвища, надають свідоцтво про шлюб.

Розмір пенсій в Україні

За даними Пенсійного фонду, середня пенсія колишніх парламентарів становила близько 19,5 тисячі гривень у 2025 році. Це більш як утричі більше аніж середня пенсія по країні, повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Натомість найбільші пенсійні виплати отримують так звані спецпенсіонери, де один із колишніх народних депутатів навіть отримує пенсію у розмірі 245,9 тисячі гривень на місяць. Водночас інші великі пенсії парламентарів значно нижчі: від 59,9 тисячі гривень до 23,3 тисячі гривень.

Водночас на початок 2026 року середній розмір пенсій в Україні сягав приблизно 6 544 гривні. Близько третини пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 гривень, а значна частина має нижчі виплати:

до 3 000 гривень – близько 3 – 4% пенсіонерів,

3 000 – 4 000 гривень – понад 20%,

4 000 – 5 000 гривень – близько 17 – 20%,

понад 10 000 гривень – близько 18 – 19%.

Загалом в Україні налічують понад 10 мільйонів пенсіонерів, серед яких майже 3 мільйони продовжують працювати. Відтак пенсіонери, що продовжують працювати, в середньому отримують більшу пенсію – близько 7 тисяч гривень на місяць.

Як відомо, найвищі середні пенсійні виплати традиційно фіксують у Києві – близько 8 900 – 9 800 гривень залежно від методики підрахунку. Чималі пенсії залишаються в Донецькій та Луганській областях – від 7 400 до 8 000 гривень.

А найнижчі фіксують в західних регіонах, де, наприклад, в Тернопільській області середній розмір виплат сягає 5 000 – 6 000 гривень. В Чернівецькій області цей діапазон сягає 5 200 гривень.

Пенсійний фонд: контакти та адреси

Відомо, що з 1 червня Пенсійний фонд України запроваджує новий формат надання телефонних консультацій. Тепер звернення громадян опрацьовуватиме єдиний контакт-центр, заявляє Головне управління ПФУ в Києві.

Загалом для отримання консультацій працюватимуть 3 номери: 0 800 503 753, який є безплатним для громадян, а також (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71. Натомість усі попередні телефони гарячої лінії столичного управління припинять роботу.

Графік роботи контакт-центр буде таким: з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, а в суботу – з 8:00 до 14:00. Неділя – вихідний.

Крім телефонних консультацій, українці можуть звертатися до Пенсійного фонду через особистий кабінет на вебпорталі або ж написати онлайн-запит на електронну адресу – info@pfu.gov.ua. Такі звернення громадян розглядають протягом 30 днів з моменту реєстрації. А якщо питання не потребує додаткової перевірки, то відповідь можуть надати раніше – до 15 днів.

Водночас усі адреси інших сервісних центрів Головних управлінь Пенсійного фонду України, а також номери, можна знайти за цим посиланням.