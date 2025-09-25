Деяким українцям слід пройти фізичну ідентифікацію. Обрати зручний варіант її проходження особи можуть самостійно.

Хто має пройти фізичну ідентифікацію?

Йдеться про одержувачів державних соціальних допомог, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Однак це стосується не всіх. Мова йде про тих людей, які:

на початок повномасштабної війни проживали на територіях, де структурні підрозділи з питань соцзахисту населення не мали можливості здійснювати виплати; які після 24 лютого 2022 року не звертались із заявами про продовження виплати.

Пройти фізичну ідентифікацію потрібно одержувачам державних соціальних допомог:

особам, які не мають права на пенсію; та особам з інвалідністю; одержувачам допомоги на догляд; особам з інвалідністю з дитинства; дітям з інвалідністю.

Зауважте! Одержувачі держсоцдопомог, яким у вересні 2025 року припинено виплати, для проходження ідентифікації та призначення чи продовження виплат мають звернутись до Пенсійного фонду із заявою та необхідними документами.

Пройти ідентифікацію можна в один зі способів:

Особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації отримувача виплати (на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та визначеного законодавством документа, в якому зазначено відомості про місце проживання). Електронна ідентифікація через Дія.Підпис – авторизація в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. За допомогою відеоконференцзв’язку. Зареєструватись на проходження фізичної ідентифікації через відкритий сервіс вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку".

Важливо! Українці за кордоном можуть звернутися до закордонної дипломатичної установи для посвідчення факту перебування особи в живих, який надсилається до територіальних органів Пенсійного фонду.

Що ще відомо про соцвиплати в Україні?

Замість п’яти різних виплат тепер українці отримуватимуть базову соціальну допомогу. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Розмір допомоги розраховується індивідуально. Однак сума привʼязана до базової величини, яка визначає обсяг мінімального доходу на одну людину в родині. Наразі це 4 500 гривень.

Зверніть увагу! Проєкт є пілотним, однак уряд прагне зробити його постійним.

