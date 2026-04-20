Пенсію по інвалідності не нададуть: чому українцям відмовляють у виплатах
20 квітня, 22:11
Пенсію по інвалідності не нададуть: чому українцям відмовляють у виплатах

Валерія Моргун
Основні тези
  • У пенсії по інвалідності можуть відмовити на підставі відсутності необхідних документів або страхового стажу.
  • Розмір пенсії залежить від групи інвалідності та наявності страхового стажу, який обчислюється з дня встановлення інвалідності до 60 років.

Українцям з інвалідністю передбачена певна грошова виплата. Йдеться про пенсію, яку людям з особливим потребами виплачує держава. Ці гроші призначаються відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Чому можуть відмовити у пенсії по інвалідності у 2026 році?

Однак іноді у наданні коштів можуть відмовити, про що зазначено у Дії.

Читайте також Люди з ампутацією вперше в Україні зможуть купити один кросівок Adidas 

Підстави для відмови у наданні послуги наразі є такими:

  1. особа не має права на призначення пенсії по інвалідності;
  2. подано не всі необхідні документи.

Зокрема список необхідних документів має такий вигляд:

  • заява;
  • документи про місце проживання (реєстрації) особи;
  • документи про стаж;
  • копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії (для військовослужбовців строкової служби);
  • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
  • довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року;
  • довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески;
  • довідка про реєстрацію місця проживання;
  • документи, які засвідчують особливий статус (за наявності);
  • документ про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації від Росії та особиста декларація про відсутність громадянства держави окупанта.

Зверніть увагу! Подібні пенсії призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років.

Зокрема тривалість стажу залежить від віку, в якому інвалідність було встановлено. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Розмір пенсії вираховується залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком, тобто:

  • 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
  • 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
  • 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

До страхового стажу, з якого обчислюється розмір пенсії, зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Пенсія призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо ж пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею.

Важливо! Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Що ще слід знати про пенсії по інвалідності?

  • Деякі українці можуть втратити грошові виплати по інвалідності. Зокрема це стосується осіб, які не пройшли медичний огляд.
  • Водночас уряд виділив кошти для родин, де є діти з інвалідністю підгрупи А. Понад 8 700 родин отримають грошову допомогу в розмірі 6 500 гривень у дев’яти областях.