Пенсію по інвалідності не нададуть: чому українцям відмовляють у виплатах
- У пенсії по інвалідності можуть відмовити на підставі відсутності необхідних документів або страхового стажу.
- Розмір пенсії залежить від групи інвалідності та наявності страхового стажу, який обчислюється з дня встановлення інвалідності до 60 років.
Українцям з інвалідністю передбачена певна грошова виплата. Йдеться про пенсію, яку людям з особливим потребами виплачує держава. Ці гроші призначаються відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Чому можуть відмовити у пенсії по інвалідності у 2026 році?
Однак іноді у наданні коштів можуть відмовити, про що зазначено у Дії.
Підстави для відмови у наданні послуги наразі є такими:
- особа не має права на призначення пенсії по інвалідності;
- подано не всі необхідні документи.
Зокрема список необхідних документів має такий вигляд:
- заява;
- документи про місце проживання (реєстрації) особи;
- документи про стаж;
- копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії (для військовослужбовців строкової служби);
- паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
- довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року;
- довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески;
- довідка про реєстрацію місця проживання;
- документи, які засвідчують особливий статус (за наявності);
- документ про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації від Росії та особиста декларація про відсутність громадянства держави окупанта.
Зверніть увагу! Подібні пенсії призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років.
Зокрема тривалість стажу залежить від віку, в якому інвалідність було встановлено. Про це йдеться на Урядовому порталі.
Розмір пенсії вираховується залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком, тобто:
- 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
- 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
- 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.
До страхового стажу, з якого обчислюється розмір пенсії, зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.
Пенсія призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо ж пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею.
Важливо! Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Що ще слід знати про пенсії по інвалідності?
- Деякі українці можуть втратити грошові виплати по інвалідності. Зокрема це стосується осіб, які не пройшли медичний огляд.
- Водночас уряд виділив кошти для родин, де є діти з інвалідністю підгрупи А. Понад 8 700 родин отримають грошову допомогу в розмірі 6 500 гривень у дев’яти областях.