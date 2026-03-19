Підготовка до наступної зими: Свириденко назвала суму, яка потрібна Україні

На тлі цьогорічної зими Україна вже почала активно готуватися до опалювального сезону. Уряд зокрема планує забезпечення енергетичної стійкості.

Як Україна готується до наступної зими?

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко вже провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України, про що йдеться у її соціальних мережах.

Читайте також До Києва знову повернулися графіки відключень світла: у чому причина

Нарада стосувалась:

кроків задля забезпечення енергетичної стійкості; та основних напрямів планів енергетичної стійкості регіонів.

Загальна вартість плану разом із потребами Києва становить майже 278 мільярдів гривень.

Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка Вже сьогодні ми маємо вжити невідкладних кроків для підготовки до чергового опалювального сезону в умовах російських атак на критичну інфраструктуру нашої держави.

Вона наголосила, що залучення міжнародних партнерів є ключовим завданням українських представників за кордоном. Свириденко зокрема окреслила пріоритетні завдання для українських дипломатів на цьому напрямі.

Йдеться про спільну роботу для посилення енергетичної безпеки України, збільшення внесків до Фонду підтримки енергетики України, забезпечення нашої держави необхідним енергетичним обладнанням та пальним на тлі зростання світових цін на нафту через події на Близькому Сході,

– пояснила Юлія Свириденко.

Зауважте! Політикиня додала, що Координаційний центр з реалізації планів стійкості визначено платформою для координації дій.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль розповідав, що у межах Фонду енергетичної підтримки України буде створено Стратегічний Резерв.

Доступний бюджет Резерву на сьогодні вже становить 197 мільйонів євро,

– повідомив Шмигаль.

Завдяки цьому механізму українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими та використовувати сформовані запаси для ремонтів.

Що слід знати щодо чинного опалювального сезону?