США готові розглянути перепідключення Росії до SWIFT

США можуть розглянути повторне підключення Росії до міжнародної банківської системи SWIFT. Однак, це відбуватиметься лише за певних умов.

За яких умов США допустить Росію до SWIFT

Міністр фінансів США Скот Бессент заявив, що підключення російських банків до SWIFT залежатиме першочергово від дій Кремля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Читайте також Курс знижується: за скільки можна придбати 500 євро сьогодні

До того ж за словами Бессента саме від позиції російського уряду залежатиме подальше введення санкцій.

Скот Бессент Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Від подальших дій російського керівництва залежить, чи санкції будуть посилені або ослаблені. І президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах.

Міністр фінансів США також акцентував на тому, що вимоги, які Росія висунула для припинення вогню в Україні зараз перебувають на розгляді. Чи підтримує американський уряд російські пропозиції, поки невідомо.