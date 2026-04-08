Уряд підготує відповідь на зростання цін: Зеленський дав важливе доручення
- Президент Зеленський доручив уряду підготувати заходи для підтримки населення в умовах зростання цін, викликаного економічною нестабільністю через війну на Близькому Сході.
- Україна змогла домовитися про постачання пального, щоб забезпечити енергетичну безпеку, шляхом співпраці з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу.
Війна в Ірані викликала економічну нестабільність по всьому світу. Ціни стрімко зростають, тому в Україні розроблять нові кроки підтримки для населення.
Яку підтримку підготує уряд?
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Дивіться також Частина українців у Польщі двічі отримає допомогу 800+ у квітні
Глава держави зазначив, що провів нараду з урядовцями. Зокрема, вона стосувалася того, як підтримати українців в умовах стрімкого зростання цін.
Президент дав доручення уряду підготувати заходи проти цінових шоків для населення.
Зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях. Уряд має підготувати кроки щодо цього, розраховую на системні рішення.
Він додав, що війна на Близькому Сході викликала багато нестабільності у світі. Але ще гірше те, що ситуація навколо Ірану довго не вирішується. Через це всі ринки дестабілізовані, а країни готуються до значних економічних наслідків.
Потрібні наші внутрішні рішення, щоб Україна й на цей час була забезпечена всім необхідним, щоб довгостроково ми могли забезпечувати нашу оборону, нашу економіку, соціальні потреби, –
наголосив український лідер.
Як Україна забезпечує себе пальним?
Особливо після початку війни в Ірані здорожчало пальне. Окрім того, відчувається його дефіцит у багатьох державах, оскільки військові дії порушили постачання нафтопродуктів. Втім, за словами Зеленського, Україні вдалося домовитися про постачання пального.
За березень та квітень відбувається транспортування необхідних обсягів. Як повідомив, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський, все пальне вже законтрактовано до кінця квітня.
Разом з тим Київ продовжує працювати щодо постачання пального як з партнерами у Європі, так із державами Близького Сходу.
Це, зокрема, частина нашої нової співпраці: Україна експортує безпеку, і отримує необхідне для внутрішньої впевненості та для енергетичної безпеки,
– додав Зеленський.
Важливо! Наприкінці березня Зеленський відвідав з візитом країни Близького Сходу. Під час зустрічей серед іншого йшла розмова щодо пального для України. Згодом президент заявив, що йому вдалося домовитися про постачання дизелю як мінімум на рік.
Які програми підтримки працюють у квітні?
Із 20 березня в Україні запрацювала державна програма кешбеку на пальне. Відповідно до рішення уряду, компенсація становить 15% для дизельного пального, 10% – для бензину та 5% – для автогазу. Очікується, що така ініціатива дозволить водіям заощаджувати приблизно від 2 до 11 гривень на кожному літрі. Водночас встановлений місячний ліміт – не більше тисячі гривень кешбеку на людину.
Окрім цього, у квітні держава передбачила одноразову фінансову допомогу у розмірі 1 500 гривень для близько 13 мільйонів громадян. Виплати отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, одержувачі базової соціальної підтримки, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини та одинокі матері.
Як зазначили в уряді, кошти нараховуватимуться автоматично за вже чинним механізмом – так само як і пенсії чи інші соціальні виплати. Гроші надходитимуть на банківські рахунки або через "Укрпошту". Додатково звертатися із заявою не потрібно.