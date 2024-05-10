Збитків на понад мільярд доларів: в Міненерго заговорили підвищення тарифів
Українська енергосистема залишається під прицілом російських ракет. Ворог завдає масових атак та руйнує об'єкти генерації. Збитки шалені. Таким чином, в Україні можуть підвищити тарифи, адже для наступного опалювального сезону потрібні ресурси.
Тариф на світло можуть підняти
Відомо, що міністр енергетики України оцінив пошкодження, які завдали росіяни українській енергосистемі, у понад 1 мільярд доларів. Це без врахування останньої масованої атаки, яка відбулася 8 травня.
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Як розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал, зараз ведуться розмови щодо підвищення тарифів.
Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу.
Заступниця міністра додає, що з теперішніми пошкодженнями наступного опалювального сезону Україна може стикнутися зі значним дефіцитом. Відтак, не є виключенням, що тоді можливі відключення світла для побутових споживачів.
Яка ситуація зі світлом
- Нагадуємо, що 8 травня росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України у 6 областях. Під прицілом були об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
- Після цього в Міненерго повідомили, що споживачі повинні зменшити використання енергомістких приладів у пікові періоди – з 19 до 22 години.
- За словами Світлани Гринчук, з урахуванням останньої атаки українська енергосистема втратила понад 8 гігаватів потужностей.
- Найскладніша ситуація зі світлом залишається у Харківській області. Там діють відключення. Крім того, діють ще обмеження в промисловому вузлі Кривого Рогу.
- Як розповів 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, через те, що основною проблемою є недостатньо сильна протиповітряної оборони теплових генерацій, українці можуть залишитись без електрики якраз у пікові години. Втім повного знеструмлення не буде.