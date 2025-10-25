Вартість життя зростає: як комунальні послуги здорожчали за рік

За рік тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні суттєво зросли. У Держстаті розповіли, які послуги подорожчали найбільше.

На скільки зросла вартість комунальних послуг в Україні?

З вересня 2024 по вересень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 2,3% загалом, пише 24 Канал із посиланням на дані Державної служби статистики України.

Цікаво Атаки Росії ускладнили ситуацію: що відомо про опалювальний сезон на Львівщині і його початок

Найбільше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками, аж на 12,5%. Далі йде:

прибирання сміття на 6,4%;

а утримання та ремонт житла на 3,4%.

Водночас водопостачання та каналізація зросли незначно: на 0,7% та 0,6% відповідно.

Що із тарифами на газ та електроенергію?

Як зауважили у "Нафтогазі", тарифи на газ, гарячу воду та опалення залишаються стабільними завдяки мораторію президента на час дії воєнного стану.

Електроенергія з червня 2024 року коштує 4,32 гривні за кіловат-годину, але для окремих категорій споживачів діють пільгові тарифи: власники двозонних лічильників платять 2,16 гривні за кіловат-годину у нічний час (23:00 – 7:00).

Зауважте! Користувачі електроопалювальних установок без інших джерел опалення мають тариф 2,64 гривні за кіловат-годину у період з 1 жовтня по 30 квітня.

Що ще відомо про ціни на комунальні послуги в Україні: коротко про головне