Президент США Дональд Трамп відклав введення тарифі для Мексики. Перемовини продовжаться через 90 днів.

Що відомо про угоду між США та Мексикою?

Укладення угоди з країною має деякі відмінності порівняно з іншими через складність і водночас стратегічність прикордонного питання, пише 24 Канал з посиланням на Трампа у Truth Social.

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Я щойно завершив телефонну розмову з Президентом Мексики Клаудією Шейнбаум, яка пройшла дуже успішно, адже ми дедалі краще пізнаємо та розуміємо одне одного,

– повідомив Дональд Трамп.

Він зазначив, що держави домовилися про продовження на 90 днів чинної угоди, яка діяла останнім часом. Зокрема, Мексика й надалі сплачуватиме:

25% тариф на фентаніл; 25% тариф на автомобілі; 50% тариф на сталь, алюміній і мідь.

Крім того, Мексика погодилася негайно скасувати свої нетарифні бар'єри в торгівлі, яких, згідно зі словами президента США, було чимало.

Ми вестимемо подальші перемовини з Мексикою протягом наступних 90 днів із метою підписання торговельної угоди у цей період або пізніше,

– оголосив американський лідер.

У зустрічі взяли участь:

віцепрезидент Джей Ді Венс;

міністр фінансів Скотт Бессент;

держсекретар Марко Рубіо;

міністр торгівлі Говард Латнік;

торговий представник США;

посол Джемісон Грір;

керівниця апарату Сьюзі Вайлс;

заступник керівника апарату з політики та радник з питань безпеки батьківщини Стівен Міллер.

Важливо! Трамп наголосив, що співпраця на кордоні триватиме й надалі – у всіх аспектах безпеки, включаючи наркотики, розповсюдження наркотиків та незаконну імміграцію до США.