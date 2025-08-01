Трамп відклав підвищення тарифів для Мексики
- Президент США Дональд Трамп відклав введення тарифів для Мексики на 90 днів для подальших перемовин про торговельну угоду.
- Мексика погодилася скасувати нетарифні бар'єри в торгівлі, а співпраця на кордоні включатиме безпеку, наркотики та незаконну імміграцію.
Президент США Дональд Трамп відклав введення тарифі для Мексики. Перемовини продовжаться через 90 днів.
Що відомо про угоду між США та Мексикою?
Укладення угоди з країною має деякі відмінності порівняно з іншими через складність і водночас стратегічність прикордонного питання, пише 24 Канал з посиланням на Трампа у Truth Social.
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Я щойно завершив телефонну розмову з Президентом Мексики Клаудією Шейнбаум, яка пройшла дуже успішно, адже ми дедалі краще пізнаємо та розуміємо одне одного,
– повідомив Дональд Трамп.
Він зазначив, що держави домовилися про продовження на 90 днів чинної угоди, яка діяла останнім часом. Зокрема, Мексика й надалі сплачуватиме:
- 25% тариф на фентаніл;
- 25% тариф на автомобілі;
- 50% тариф на сталь, алюміній і мідь.
Крім того, Мексика погодилася негайно скасувати свої нетарифні бар'єри в торгівлі, яких, згідно зі словами президента США, було чимало.
Ми вестимемо подальші перемовини з Мексикою протягом наступних 90 днів із метою підписання торговельної угоди у цей період або пізніше,
– оголосив американський лідер.
У зустрічі взяли участь:
- віцепрезидент Джей Ді Венс;
- міністр фінансів Скотт Бессент;
- держсекретар Марко Рубіо;
- міністр торгівлі Говард Латнік;
- торговий представник США;
- посол Джемісон Грір;
- керівниця апарату Сьюзі Вайлс;
- заступник керівника апарату з політики та радник з питань безпеки батьківщини Стівен Міллер.
Важливо! Трамп наголосив, що співпраця на кордоні триватиме й надалі – у всіх аспектах безпеки, включаючи наркотики, розповсюдження наркотиків та незаконну імміграцію до США.
Що кажуть у Мексиці?
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум повідомила, що мала дуже гарну телефонну розмову з Трампом. Вона відзначила, що вдалося уникнути підвищення мит, яке було анонсовано 1 серпня. Зокрема Мексика отримала 90 днів для того, щоб шляхом діалогу побудувати довгострокову угоду.