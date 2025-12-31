Що буде із соцвиплатами та зарплатами військових у 2026 році

Тема заробітної плати військовослужбовців є болісною, але в 2026 році ситуація може змінитися. Великим плюсом стало надання Україні 90 мільярдів євро кредитування.

Як розповів 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, це унікальна ситуація. Адже раніше макроекономічна допомога чітко мала цільове спрямування винятково на забезпечення соціальних потреб.

Які є позитивні сигнали на 2026 рік?

Вперше наші партнери сказали, що 90 мільярдів ми можемо використати на безпеку оборони. Тобто теоретично частину цих грошей можна витрачати на покриття безпекових питань.

Економіка України для безпеки оборони генерує приблизно 60 мільярдів доларів на рік. Ми чули від Президента України, що нам треба ще 60 на наступний рік. В середньому від наших партнерів ми отримуємо приблизно 40 мільярдів доларів воєнно-технічної допомоги.

"Тому 60 – це для перекриття того, що ми не доотримали, і повне задоволення потреб на 2026 рік. Я не думаю, що в цій ситуації, якщо ми раптом перекриємо на рівні 45 мільярдів – це буде болісно. Я абсолютно впевнений, що зайвих грошей не буває, але і 45 нам вистачить", – підкреслив Олег Пендзин.

Зверніть увагу! У грудні 2025-го Євросоюз погодив рекордний пакет допомоги для України на 90 мільярдів євро. Його нададуть кредитом під 0%. Ця сума розрахована на два роки й має покрити значну частину фінансових потреб нашої держави.

Чи зростуть зарплати військових та соцвиплати?

Треба розуміти, що 90 мільярдів євро суттєво допоможуть Україні перекрити потреби, зокрема кошти для підвищення заробітних плат військовослужбовців. Ба більше, ми вже побачили реальні пропозиції від влади, як вона збирається розв'язати це питання.

Це планують робити через контракти, через механізм спеціальних плат, у це закладена достатньо серйозна ідеологія. Варто зачекати, щоб побачити як її реалізують, але з фінансового погляду все зрозуміло.

"Оцінюючи перспективи 2026 року, я думаю, він точно не буде гіршим, ніж 2025 з погляду фінансування. Щодо перспектив отримання коштів з інших напрямків, він також є достатньо обнадійливим, бо сам факт отримання коштів від Євросоюзу розблокував отримання Україною нового нової програми з Міжнародним валютним фондом", – пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Тобто у 2026 році ми заходимо у нову програму – 8 мільярдів доларів на чотири роки. Перший рік буде найбільш об'ємним щодо фінансування. Отже, це достатньо серйозне джерело для того, щоб розв'язати питання покриття соціально-економічних потреб.

Рік обіцяє бути достатньо "врожайним" щодо економічних виплат. У бюджеті закладена індексація соціальних стандартів, зокрема 30% зростання заробітних плат для вчителів. Також ми почули про 45+ медичний чек, який є прихованою формою отримання додаткових коштів для медперсоналу,

– додав Олег Пендзин.

Загалом це достатньо серйозні кроки, щоб збільшити реальні доходи бюджетників, особливо зважаючи на те, що у 2025 році індексації не було. Тепер президент обіцяє продовження певних соціальних виплат.

