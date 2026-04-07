Підтримка не лише для військових: які пільги можуть отримувати дружини УБД

В Україні підтримка передбачена не тільки військовим. У ці непрості часи допомогу отримують також й близькі учасників бойових дій. Зокрема й їхні дружини.

Яка підтримка передбачена для дружин УБД?

Чинні пільги передбачені зокрема людям, які зазначені у Сімейному кодексі.

Що це означає? Згідно зі статтею 3, членами родини вважаються люди, які:

проживають разом;

ведуть спільне господарство;

мають взаємні права й обов’язки.

Зверніть увагу! До членів сім'ї УБД належать дружина, непрацездатні батьки, неповнолітні діти; повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства (I та II група) або особами з інвалідністю I групи; а ще особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням військового та проживає разом з ним.

Тобто дружини людей зі статусом УБД входять до категорії осіб, що можуть отримувати підтримку від держави. Тому вони можуть користуватися деякими знижками, які передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту":

75% знижки на оплату житла; 75% знижки на придбання твердого або рідкого палива (у випадку, якщо житло не має централізованого опалення); 75% знижки на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.

Водночас для людей з інвалідністю передбачене повне – 100% – відшкодування вартості комунальних послуг.

Але слід врахувати такий фактор: пільги діють у межах встановлених норм – 21 квадратний метр опалювальної площі на одну людину, а ще плюс 10,5 квадратних метрів на всю сім’ю.

Важливо! Якщо всі члени є непрацездатними, то норми "зростають" до 42 квадратного метра на кожну людину та 21 квадратний метр на всю сім’ю.

Що ще слід знати УБД?