Пільги для літніх людей: яку допомогу можуть отримати українці старше 60 років

Всі українці літнього віку мають документ, що підтверджує пенсію – пенсійне посвідчення. Воно, зокрема, надає можливість отримувати різні пільги та допомоги у 2026 році.

Як оформити посвідчення українцям?

Детальніше про важливий документ розповіли у Пенсійному фонді України.

Читайте також Якщо пенсія до 10 тисяч гривень: яку щомісячну доплату можуть оформити українці

При особистому зверненні надається паспорт та відповідна заява. Також до неї додається фотографія.

Якщо людина хоче подати заяву на вебпорталі електронних послуг, то слід зайти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".

Щодо мобільного застосунку "Пенсійний фонд": слід обрати вкладку "До ПФУ", потім – розділ "Комунікації до ПФУ", а наступний крок – це "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Згідно з інформацією, для подання заяви через електронні сервіси потрібно підготувати скановані копії документів: паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, підпису та фотографії.

Зверніть увагу! Електронне посвідчення в мобільному застосунку Дія має таку ж юридичну силу, як і звичайне.

А якщо пенсійне посвідчення стало непридатним для користування (або втрачено) за заявою видається нове посвідчення.

Які пільги доступні пенсіонерам?

Українські пенсіонери можуть розраховувати на транспортні пільги. Їздити автобусами, тролейбусами та трамваями літні люди мають право абсолютно безоплатно. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Також люди похилого віку можуть отримати знижку у розмірі 100% на сплату комунальних послуг. Але якщо вони працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію. Але за умови, що вони мають відповідний стаж на певних професіях. Про це зазначали у ПФУ.

Крім того, передбачається звільнення від земельного податку. Тобто літні люди, які досягли пенсійного віку, можуть його не сплачувати. Про це вказано у статті 281.1. Податкового кодексу України.

Також пенсіонери можуть отримати безоплатну юридичну допомогу в Україні. Але за умови, що їхній дохід становить менше, ніж 5 190 гривень. Про це писали на сайті Безоплатної правничої допомоги.

Яку ще важливу інформацію повинні знати пенсіонери?

Українці можуть отримати надбавки до пенсії. Доплата доступна літнім людям, яким 70 років або більше.

Зокрема 300 гривень передбачені для пенсіонерів віком від 70 до 75 років, 456 гривень – для людей від 75 до 80 років, а 570 гривень – для тих, кому виповнилось 80 років та більше. Додатково заяву подавати не потрібно.

Надбавка передбачена пенсіонерам, чий розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. А суми виплат не сумуються між собою.

Водночас експерт Сергій Коробкін зазначив, що вирахування пенсії – це страховий стаж, який помножений на зарплату. Наприклад, якщо у людини є 30 років стажу, то пенсія буде 30% від її зарплати.

Але ще важливо знати індивідуальний коефіцієнт зарплати та середню зарплату по країні за цілих три попередні роки перед виходом на пенсію.