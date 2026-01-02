Хто належить до членів сім’ї УБД та має право на пільги

Учасникам бойових дій в Україні доступний ряд пільг, зокрема медичних, робочих, соціальних тощо. Ці пільги також поширюються на родини захисників, проте для цього варто звернутися в ПФУ.

Хто входить до складу сім’ї пільговика УБД? Отримувати пільги разом з учасником бойових дій можуть найближчі члени його родини, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ. Дивіться також Нові зарплати й пенсії, бронювання від мобілізації та зростання податків: що зміниться з 1 січня До членів сім’ї УБД належать: дружина (чоловік);

їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним. Як членам родини оформити пільги? Для заповнення заяви та відповідних документів щодо призначення пільг члени сім’ї пільговика повинні мати наступні документи: Копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни; Паспорт матері/батька УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни; Свідоцтво про народження пільговика; Свідоцтво про укладення шлюбу матері (у разі якщо прізвище матері відрізняється від її прізвища, зазначеного у свідоцтві про народження сина-пільговика); та володіти інформацією про: паспортні дані пільговика;

ідентифікаційний код пільговика;

реквізити банківського рахунку пільговика для зарахування коштів;

номери особових рахунків за сплату житлово-комунальних послуг;

назву організації, яка надає житлово-комунальні послуги;

розмір опалювальної та неопалювальної площі приміщення, на яке оформлюється пільга. Які є пільги для УБД в Україні? Статус УБД надає учасникам бойових дій та їхнім родинам житлові пільги, такі як 75% знижка на комунальні послуги, знижка на паливо для будинків та першочергове забезпечення житлом для осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

Також УБД доступні соціальні пільги: одержання щороку до Дня Незалежності разової грошової виплати, підвищення пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, звільнення від сплати податків, зборів, мита.

Серед медичних пільг для УБД – безплатні ліки, засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами, першочергове безплатне зубопротезування, щорічне медичне обстеження.