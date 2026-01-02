Хто належить до членів сім’ї УБД та має право на пільги
- Пільги учасників бойових дій поширюються на найближчих членів їх родини, включаючи подружжя, дітей та непрацездатних батьків.
- Для оформлення пільг необхідно надати паспортні дані, ідентифікаційний код, реквізити банківського рахунку пільговика та іншу інформацію.
Учасникам бойових дій в Україні доступний ряд пільг, зокрема медичних, робочих, соціальних тощо. Ці пільги також поширюються на родини захисників, проте для цього варто звернутися в ПФУ.
Хто входить до складу сім’ї пільговика УБД?
Отримувати пільги разом з учасником бойових дій можуть найближчі члени його родини, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
До членів сім’ї УБД належать:
- дружина (чоловік);
- їхні неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
Як членам родини оформити пільги?
Для заповнення заяви та відповідних документів щодо призначення пільг члени сім’ї пільговика повинні мати наступні документи:
- Копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;
- Паспорт матері/батька УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни;
- Свідоцтво про народження пільговика;
- Свідоцтво про укладення шлюбу матері (у разі якщо прізвище матері відрізняється від її прізвища, зазначеного у свідоцтві про народження сина-пільговика);
та володіти інформацією про:
- паспортні дані пільговика;
- ідентифікаційний код пільговика;
- реквізити банківського рахунку пільговика для зарахування коштів;
- номери особових рахунків за сплату житлово-комунальних послуг;
- назву організації, яка надає житлово-комунальні послуги;
- розмір опалювальної та неопалювальної площі приміщення, на яке оформлюється пільга.
Які є пільги для УБД в Україні?
Статус УБД надає учасникам бойових дій та їхнім родинам житлові пільги, такі як 75% знижка на комунальні послуги, знижка на паливо для будинків та першочергове забезпечення житлом для осіб, що потребують поліпшення житлових умов.
Також УБД доступні соціальні пільги: одержання щороку до Дня Незалежності разової грошової виплати, підвищення пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, звільнення від сплати податків, зборів, мита.
Серед медичних пільг для УБД – безплатні ліки, засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами, першочергове безплатне зубопротезування, щорічне медичне обстеження.