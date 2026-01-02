Кто входит в состав семьи льготника УБД?
Получать льготы вместе с участником боевых действий могут ближайшие члены его семьи, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
К членам семьи УБД относятся:
- жена (муж);
- их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним;
- нетрудоспособные родители;
- лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.
Как членам семьи оформить льготы?
Для заполнения заявления и соответствующих документов о назначении льгот члены семьи льготника должны иметь следующие документы:
- Копию удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;
- Паспорт матери/отца УБД или лица с инвалидностью вследствие войны;
- Свидетельство о рождении льготника;
- Свидетельство о заключении брака матери (в случае если фамилия матери отличается от ее фамилии, указанного в свидетельстве о рождении сына-льготника);
и владеть информацией о:
- паспортных данных льготника;
- идентификационном коде льготника;
- реквизиты банковского счета льготника для зачисления средств;
- номера лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;
- название организации, которая предоставляет жилищно-коммунальные услуги;
- размер отапливаемой и неотапливаемой площади помещения, на которое оформляется льгота.
Какие есть льготы для УБД в Украине?
Статус УБД предоставляет участникам боевых действий и их семьям жилищные льготы, такие как 75% скидка на коммунальные услуги, скидка на топливо для домов и первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Также УБД доступны социальные льготы: получение ежегодно ко Дню Независимости разовой денежной выплаты, повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц, освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлины.
Среди медицинских льгот для УБД – бесплатные лекарства, средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам, первоочередное бесплатное зубопротезирование, ежегодное медицинское обследование.