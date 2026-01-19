Німеччина готує відповідь на мита Трампа: чи матиме це вплив на економіку США

На тлі загострення ситуації з Гренландією Сполучені Штати готують введення можливих десятивідсоткових мит для країн, що підтримали острів. Проте німецький уряд планує свою економічну відповідь для Вашингтона.

Якою буде відповідь на рішення США?

Про те, якою може бути відповідь для Трампа, 24 Канал розповідає із посиланням на The Times.

За інформацією джерел видання, німецький уряд готовий підвищити для Сполучених Штатів плату за оренду військових баз на території Німеччини. Водночас зазначається, що про витіснення військових США з американських баз на німецькій території не йдеться.

Зверніть увагу! Такі бази як Рамштайн і Штутгарт є важливими для Вашингтона для проєктування сили в Африці та на Близькому Сході.

Малоймовірним є також варіант, за якого європейські країни блокуватимуть доступ Америки до ресурсів своїх економік. Так, данський інсулін, фінські криголами або нідерландські технології виробництва мікрочипів не будуть обмежені для користування США.

Чому Трамп хоче приєднати Гренландію до США?

Очільник Білого дому пояснює своє рішення щодо приєднання острова тим, що Гренландія може нібито потрапити під вплив Росії або Китаю, тож цього варто не допустити, аби не втратити стратегічно важливу територію. Про це Трамп написав у Truth Social.

НАТО вже 20 років повторює Данії, що ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії. На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено!

– зазначив президент США.

Водночас Трамп виступає за передання Гренландії під контроль Сполучених Штатів, щоб розмістити там системи протиракетної оборони "Золотий купол". На його думку, рішення є необхідним враховуючи ситуацію та можливий вплив з боку Росії.

Яка реакція світу на дії Трампа щодо Гренландії?

Європейський парламент може зупинити затвердження торгівельної угоди між ЄС та Сполученими Штатами. Причиною є заява президента США щодо запровадження нових мит проти країн, які підтримали Гренландію.

Також французький міністр фінансів заявив, що Європа попередила США про "червоні лінії", порушення яких поставить під загрозу економічні відносини Європи та США.