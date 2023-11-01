Чи буде нижче, ніж 38 гривень: долар продовжує втрачати ціну

Американська валюта дешевшає на готівковому ринку знову й знову. Ціна може опускатися навіть нижче ніж 38 гривень. Як пояснюють експерти, на ситуацію впливає міжбанк.

Курс долара падає

Зараз на валютному ринку спостерігається плавне зниження вартості долара на готівці й на міжбанку. Але як розповів 24 Каналу експерт Андрій Шевчишин ситуація насправді стабільна.

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Він додає, що в Україні існує декілька курсів: готівковий ринок, де курс періодично коливається близько 38 гривень, та міжготівковий ринок (міжбанк), де курс становить близько 36,28 гривні.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Нацбанк має досить сильні позиції у золотовалютних резервах і повністю контролює ринок. Тож на міжбанку ми бачимо досить стабільний тренд. Крім того, регулятор в середньому десь щотижня робить валютні інтервенції на 680 мільйонів доларів. І при цьому курс продовжує знижуватися. Втім готівковий ринок живе своїм життям.

Відтак станом на 30 жовтня на готівковому ринку долар коливався при купівлі від 37,4 гривні до 37,8 гривні, а при продажі – в межах 38 гривень, інколи навіть менше.

А вже 31 жовтня готівковий долар суттєво впав в обмінниках, де ціна опустилася нижче 38 гривень.

Чому відбувається спад вартості

– це вплив регулятора, а саме Нацбанку, на валютний курс. Цей процес відбувається шляхом продажу чи купівлі банком іноземної валюти.

За словами Шевчишина на сьогодні спостерігається попит, але він нестабільний. Він періодично виникає і штовхає курс вгору, як тільки курс занурюється нижче ніж 38 гривень. Відтак з'являються покупці, які викуповують долар.

Між готівковим ринком та міжбанком є все ж таки є перетоки. І тому коли курс на міжбанку падає, у певний момент на готівковому ринку американський долар також починає дешевшати. І це зараз саме така ситуація, коли ми спостерігаємо суттєве зниження ціни долара на готівці,

– пояснює експерт.

Загалом, на такий перебіг подій впливає й рішення НБУ щодо монетарної політики, каже експертка.

Чи очікувати ціну нижче 38 гривень

, що декілька днів тому Нацбанк України повідомив про те, що знизить облікову ставку. Відтак 27 жовтня рівень облікової ставки складає 16%, що таким чином зрівнює її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.

Андрій Шевчишин зауважує, що долар на готівковому буде коливатися. Однак це відбуватиметься в межах близько 38 гривень.

Звичайно, курс може й надалі опуститися. Але це у тому випадку, коли на міжбанку буде укріплюватися гривня,

– додає Шевчишин.

Крім того, співрозмовник розповідає про те, що дивно виглядає зараз те, що Нацбанк продовжує робити інтервенції, тобто вливати чимало коштів, але водночас долар й надалі знижується.