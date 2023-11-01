Курс долара падає

Зараз на валютному ринку спостерігається плавне зниження вартості долара на готівці й на міжбанку. Але як розповів 24 Каналу експерт Андрій Шевчишин ситуація насправді стабільна.

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Він додає, що в Україні існує декілька курсів: готівковий ринок, де курс періодично коливається близько 38 гривень, та міжготівковий ринок (міжбанк), де курс становить близько 36,28 гривні.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Нацбанк має досить сильні позиції у золотовалютних резервах і повністю контролює ринок. Тож на міжбанку ми бачимо досить стабільний тренд. Крім того, регулятор в середньому десь щотижня робить валютні інтервенції на 680 мільйонів доларів. І при цьому курс продовжує знижуватися. Втім готівковий ринок живе своїм життям.

Відтак станом на 30 жовтня на готівковому ринку долар коливався при купівлі від 37,4 гривні до 37,8 гривні, а при продажі – в межах 38 гривень, інколи навіть менше.

А вже 31 жовтня готівковий долар суттєво впав в обмінниках, де ціна опустилася нижче 38 гривень.

Довідка: інтервенції – це вплив регулятора, а саме Нацбанку, на валютний курс. Цей процес відбувається шляхом продажу чи купівлі банком іноземної валюти.

Чому відбувається спад вартості

За словами Шевчишина на сьогодні спостерігається попит, але він нестабільний. Він періодично виникає і штовхає курс вгору, як тільки курс занурюється нижче ніж 38 гривень. Відтак з'являються покупці, які викуповують долар.

Між готівковим ринком та міжбанком є все ж таки є перетоки. І тому коли курс на міжбанку падає, у певний момент на готівковому ринку американський долар також починає дешевшати. І це зараз саме така ситуація, коли ми спостерігаємо суттєве зниження ціни долара на готівці,

– пояснює експерт.

Загалом, на такий перебіг подій впливає й рішення НБУ щодо монетарної політики, каже експертка.

Нагадуємо, що декілька днів тому Нацбанк України повідомив про те, що знизить облікову ставку. Відтак 27 жовтня рівень облікової ставки складає 16%, що таким чином зрівнює її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.

Чи очікувати ціну нижче 38 гривень

Андрій Шевчишин зауважує, що долар на готівковому буде коливатися. Однак це відбуватиметься в межах близько 38 гривень.

Звичайно, курс може й надалі опуститися. Але це у тому випадку, коли на міжбанку буде укріплюватися гривня,

– додає Шевчишин.

Крім того, співрозмовник розповідає про те, що дивно виглядає зараз те, що Нацбанк продовжує робити інтервенції, тобто вливати чимало коштів, але водночас долар й надалі знижується.