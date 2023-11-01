Курс доллара падает

Сейчас на валютном рынке наблюдается плавное снижение стоимости доллара на наличных и межбанке. Но как рассказал 24 Каналу эксперт Андрей Шевчишин ситуация действительно стабильная.

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Он добавляет, что в Украине существует несколько курсов: наличный рынок, где периодически колеблется около 38 гривен, и межналичный рынок (межбанк), где курс составляет около 36,28 гривны.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик У Нацбанка достаточно сильные позиции в золотовалютных резервах и полностью контролирует рынок. Так что на межбанке мы видим достаточно стабильный тренд. Кроме того, регулятор в среднем примерно еженедельно делает валютные интервенции на 680 миллионов долларов. И при этом курс продолжает снижаться. Впрочем, наличный рынок живет своей жизнью.

Следовательно, по состоянию на 30 октября на наличном рынке доллар колебался при покупке от 37,4 гривны до 37,8 гривны, а при продаже – в пределах 38 гривен, иногда даже меньше.

А уже 31 октября наличный доллар существенно упал в обменниках, где цена опустилась ниже 38 гривен

Справка: интервенции – это влияние регулятора, а именно Нацбанка, на валютный курс. Этот процесс осуществляется путем продажи или покупки банком иностранной валюты.

Почему происходит спад стоимости

По словам Шевчишина на сегодняшний день наблюдается спрос, но он нестабильный. Он периодически возникает и толкает курс вверх, как только курс погружается ниже 38 гривен. Следовательно, появляются покупатели, которые выкупают доллар.

Между наличным рынком и межбанком есть все же перетоки. И поэтому, когда курс на межбанке падает, в определенный момент на наличном рынке американский доллар также начинает дешеветь. И это сейчас именно такая ситуация, когда мы наблюдаем существенное снижение цены доллара на наличных,

– объясняет эксперт.

В целом, на ход событий влияет и решение НБУ относительно монетарной политики, говорит эксперт.

Напоминаем, что несколько дней назад Нацбанк Украины сообщил о том, что снизит учетную ставку. Следовательно, 27 октября уровень учетной ставки составляет 16%, что таким образом сравнивает ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт.

Ожидать ли цену ниже 38 гривен

Андрей Шевчишин отмечает, что доллар на наличном будет колебаться. Однако это будет происходить в пределах около 38 гривен.

Конечно, курс может и дальше опуститься. Но это в том случае, когда на межбанке будет укрепляться гривна,

– добавляет Шевчишин.

Кроме того, собеседник рассказывает о том, что странно выглядит сейчас то, что Нацбанк продолжает делать интервенции, то есть вливать немало средств, но в то же время доллар продолжает снижаться.