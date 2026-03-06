По 20 тисяч гривень безповоротно: як на Київщині вкладаються в енергостійкість бізнесу
- Підприємці Київської області можуть отримати одноразову фінансову допомогу для посилення енергостійкості пунктів незламності.
- Фінансування можна витратити на генератори, інвертори, акумулятори, ремонт енергетичного обладнання та закупівлю пального.
Голова Київської ОВА повідомив, що область підтримуватиме бізнес, який працює як пункти незламності. Зокрема йдеться про фінансову допомогу, яку можна буде витратити на посилення енергостійкості.
Що відомо про допомогу в енергетиці для Київщини?
Про те, який інструмент запровадили на зиму 2026 – 2027 років, йдеться в повідомленні Миколи Калашника.
Голова Київської ОВА повідомив, що в межах підготовки до наступної зими, оновили обласну програму "Конкурентоспроможна Київщина". Зміни стосуватимуться підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, на базі яких працюють Пункти незламності.
Відтепер підприємці Київської області можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу – 20 тисяч гривень – для забезпечення стабільної роботи таких пунктів,
– повідомив Калашник.
Відомо, що кошти можна витратити на:
- придбання бензинових, дизельних або газових генераторів;
- придбання інверторів та акумуляторів;
- ремонт енергетичного обладнання;
- закупівлю пального.
Щоб отримати допомогу потрібно буде подати заявку й обов'язково мати залучення до мережі пунктів незламності.
Зокрема Калашник нагадав, про програму "5 – 7 – 9%" для підприємців. Якщо вони інвестують в генерацію та енергостійкість, то можуть отримати кредит під 0% річних.
Що відомо про підготовку до наступної зими?
Так, кожний з українських регіонів уже представив на затвердження план стійкості. На засіданні РНБО затвердили план дій для всіх областей, крім Києва. Про це повідомив Володимир Зеленський.
До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей,
– зазначив президент.
Зокрема відомо, що захист спрямують на сфери енергетики, водопостачання та теплопостачання. А основні заходи стосуватимуться розвитку розподіленої генерації та встановлення альтернативних джерел живлення.
Що відомо про стан енергосистеми?
Напередодні міністр енергетики повідомив, що Росія пошкодила понад 9 гігаватів потужностей генерації. Хоча нині вдалося відновити третину, Україна має багато роботи до наступного опалювального сезону.
Зокрема є ризик, що весна й літо в Україні теж будуть з відключеннями. Особливо, якщо Росія продовжить атакувати енергетику. Саме обстріли є ключовим фактором, який впливає на стан енергосистеми та кількість світла в домівках українців.