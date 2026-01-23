До Києва йде потепління: чи змінить це ситуацію з відключеннями світла
- Наступний тиждень принесе потепління до Києва, але це суттєво не вплине на ситуацію з відключеннями світла.
- Синоптики прогнозують підвищення температури до 0 – +2°C, що може зменшити споживання електроенергії й додати півтори-дві години зі світлом на добу.
Наступний тиждень принесе плюсову температуру повітря Києву, який упродовж останніх двох тижнів живе з екстреними відключеннями світла. Підвищення температури повітря впливає на споживання електроенергії, проте для столиці істотно ситуацію не покращить.
Як потепління може вплинути на ситуацію зі знеструмленнями?
Фактор зміни температури не є головним для покращення ситуації з відключеннями, адже ключова проблема полягає у залежності столиці від зовнішнього електропостачання, що зазнає ворожих атак. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.
Дивіться також Підстанції АЕС України під загрозою обстрілу: що врятує від блекауту в разі зупинки реакторів
Зміна температури впливає певним чином впливає на споживання: воно зменшується, коли підвищується температура. Підвищення температури на кожних 5 градусів може зменшувати споживання на один гігават. Це позитивно. Але сказати, що щось радикально зміниться, поки що я не можу, тому що під постійним вогневим контролем Росії знаходяться наші ключові підстанції з видачі потужності атомних блоків.
Як розповів експерт, нині АЕС генерують 60% електроенергії в Україні. Столиця ж самостійно забезпечувала тільки частину своїх потреб, тож унаслідок обстрілів ця можливість додатково зменшилася.
У нас не так і багато в Києві було енергогенерації. Київ сам себе забезпечував генерацією лише на 25%. Зараз десь на 10, можливо. Але все одно левова частка – це була залежність від зовнішнього постачання,
– говорить Володимир Омельченко.
Зауважте! За прогнозом Українського гідрометцентру, до Києва йде потепління. Синоптики очікують, що 27 січня у столиці температура зросте до 0 – +2°C.
Як пише "Телеграф" з посиланням на слова директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, потепління в Україні дещо полегшить ситуацію з відключеннями світла, проте не призведе до миттєвого покращення. За приблизною оцінкою експерта, воно може додати півтори-дві години зі світлом на добу.
Яка ситуація в Києві з відключеннями світла й опаленням?
- За підсумками двох атак на критичну інфраструктуру столиці без опалення залишилися тисячі багатоквартирних будинків. Унаслідок обстрілу Києва 9 січня припинили подавати тепло до 6 тисяч багатоповерхівок. Згодом, коли більшості будинків опалення повернули, Росія повторно завдала удару 20 січня. Унаслідок нього 5,6 тисячі багатоквартирок залишилися без тепла.
- Станом на ранок 23 січня без теплопостачання перебувають 1 940 багатоповерхівок. Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, більшість будинків розташовані на лівому березі міста, у Печерському районі, а частина – в Голосіївському та Соломʼянському районах. Роботи з відновлення подачі тепла тривають. За ніч опалення повернули до понад 650 будинків.
- У Києві запроваджені екстрені відключення електроенергії, а погодинні графіки не діють.