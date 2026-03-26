Українці повинні повернути гроші уряду: хто має "віддати" частину пенсії

Існують випадки, коли пенсіонер має повернути державі свою виплату. Мова йде про ті ситуації, коли людина не повідомила вчасно Пенсійний фонд про деякі зміни.

Хто має повернути пенсії державі?

За відсутності належної інформації можливе нарахування та виплата зайвих коштів, про що зазначає ПФУ.

Читайте також Доплата 20% до пенсії: хто має на неї право у 2026 році

На розмір пенсії впливають різні обставини, про зміну яких необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України,

– йдеться у повідомленні.

Якщо дійсно відбулося зайве нарахування, то пенсіонеру доведеться повертати кошти.

На розмір пенсії зокрема впливають такі фактори:

працевлаштування пенсіонера або зайняття підприємницькою діяльністю;

звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності;

працевлаштування людини, яка отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії;

зміна місця проживання;

зміна статусу (наприклад, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії);

зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії.

Що ж робити за таких обставин? Про зміни Пенсійний фонд можна поінформувати особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру.

Якщо ж такої можливості немає, то є можливість зробити це дистанційно – подати відповідну заяву через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Гроші, які виплачені надміру (внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних) можуть бути:

повернуті добровільно; стягненні на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Про це йдеться статті 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зверніть увагу! Переплата з пенсії утримується в розмірі 20%.

