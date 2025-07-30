Приватбанк виграв багатомільярдний процес проти Коломойського та Боголюбова
- Приватбанк виграв судовий процес проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому суді Лондона.
- Сума претензій становила 1,9 мільярда доларів, а з урахуванням відсотків - 4,2 мільярда доларів, рішення передбачає всесвітній арешт активів.
Приватбанк виграв суд проти своїх колишніх власників. Мова йде про Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Що відомо про рішення суду?
Рішення оголосили 30 липня, передає 24 Канал з посиланням на ПриватБанк.
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ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова,
– повідомили в пресслужбі.
Це рішення підтвердила також прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Вона назвала його "беззаперечною перемогою".
Вітаю рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку проти його колишніх власників,
– написала Свириденко.
Вона написала, що Україна послідовно захищає інтереси громадян і відстоює правду, а це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені.
Нагадаємо, що "ПриватБанк" подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників. Також позов стосувався шести компаній:
- Teamtrend Ltd.;
- Trade Point Agro Ltd.;
- Collyer Ltd.;
- Rossyan Investing Corp.;
- Milbert Ventures Inc;
- ZAO Ukrtransitservice Ltd.
Позов було подано саме в англійський суд, бо деякі з компаній були зареєстровані в Англії. Метою його було повернути у банк виведені гроші.
Зверніть увагу! Сума претензій становила 1,9 мільярда доларів (з урахуванням відсотків 4,2 мільярдів доларів).
У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова. А вже у 2018 році суд видав наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників банку і зазначених шести компаній на суму понад 2,5 мільярда доларів.
Зокрема 2 лютого 2023 року Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів ексакціонерів Приватбанку. Водночас кінцеві слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року.