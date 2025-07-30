Приватбанк виграв суд проти своїх колишніх власників. Мова йде про Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Що відомо про рішення суду?

Рішення оголосили 30 липня, передає 24 Канал з посиланням на ПриватБанк.

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ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова,

– повідомили в пресслужбі.

Це рішення підтвердила також прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Вона назвала його "беззаперечною перемогою".

Вітаю рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку проти його колишніх власників,

– написала Свириденко.

Вона написала, що Україна послідовно захищає інтереси громадян і відстоює правду, а це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників. Також позов стосувався шести компаній:

Teamtrend Ltd.; Trade Point Agro Ltd.; Collyer Ltd.; Rossyan Investing Corp.; Milbert Ventures Inc; ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Позов було подано саме в англійський суд, бо деякі з компаній були зареєстровані в Англії. Метою його було повернути у банк виведені гроші.

Зверніть увагу! Сума претензій становила 1,9 мільярда доларів (з урахуванням відсотків 4,2 мільярдів доларів).

У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова. А вже у 2018 році суд видав наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників банку і зазначених шести компаній на суму понад 2,5 мільярда доларів.

Зокрема 2 лютого 2023 року Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів ексакціонерів Приватбанку. Водночас кінцеві слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року.