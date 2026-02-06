Панікують навіть економічні гіганти: яка масштабна проблема очікує Росію вже влітку

Через війну російська економіка переживає не найлегші часи. Навіть раніше найприбутковіші галузі зіштовхуються з серйозними викликами, які можуть призвести до неочікуваних наслідків.

У Росії майже не залишилось сфер, у яких немає проблем, розповів 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Криза поглиблюється настільки, що вже стає надто відчутною для самих росіян.

На Росію чекає велика криза

Все більше галузей у Росії демонструють проблеми. Тогоріч на Економічному форумі у Росії прямо говорили про те, що навіть великі металургійні підприємства можуть закриватися.

Ще на початку 2025 року очільник основного вугільного регіону Росії – Кемерово – казав, що, можливо, доведеться закривати усі шахти. Багато людей залишаться без роботи, і це може створити не найкращі внутрішні умови,

– зазначив Іван Ус.

За даними російських ЗМІ, Володимиру Путіну також доповіли, що за 4 місяці у російській економіці очікують шалену кризу. Все більше ключових галузей стають кризовими: металургія, машинобудівництво, сільськогосподарська галузь. Чотириденний робочий день у Росії став нормою. Подейкують навіть про те, що на деяких підприємствах можуть ввести триденний робочий день, що призведе до суттєвого зменшення заробітних плат.

Зверніть увагу! У 2025 році великі підприємства у Росії, як "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", "Горьківський автозавод", "Уралвагонзавод" зменшили робочий тиждень до чотирьох днів. На жаль для росіян, це відбулося не з метою покращення робочих умов зі збереженням зарплат, а через економічну кризу та падіння внутрішнього попиту.

"У банках велика кількість проблемних кредитів, яка дуже зросла з початком 2026 року. Через підвищення податків люди не поспішають повертати гроші, які взяли у банку. Не виключаю, що навіть провідна галузь російської економіки – нафтогазова – зіштовхнеться зі ще більшими проблемами, ніж вже є зараз", – зауважив експерт.

Собівартість російської нафти опустилась до майже до 40 доларів за барель. Ще в листопаді ціна коливалась в межах 45 доларів за барель, а вже в лютому показник може впасти до 39. Це може призвести до без перебільшення критичних наслідків для Росії.

Які ще проблеми зараз фіксують в Росії?