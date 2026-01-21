Проблеми зі світлом та теплом: як мешканцям столиці пройти опалювальний сезон

В Києві триває складана ситуація з енергетикою. Найбільші проблеми спостерігаються з електроенергією та теплопостачанням.

Як киянам пройти опалювальний сезон?

Наразі головним завданням, як енергетиків та комунальників, так і мешканців, запобігти замерзанню систем, про що повідомила радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан для 24 Каналу.

Читайте також Чотири регіони під ударом: атаки ворога завдали нових знеструмлень

Задача містян була виконана раніше:

вчасно оплачені послуги;

реалізовані в будинках міські енергозберігаючі програми;

обрані нормальні обслуговувальні компанії тощо.

Як пояснила Продан, зараз мешканці багатоквартирних будинків сподіваються на результати свого попереднього вибору, спроможність комунальників та енергетиків, а також захист ППО. Але є локальні проблеми.

Зверніть увагу! Наприклад, реформа житлово-комунальних послуг переклала на мешканців відповідальність за дії та бездіяльність їх сусідів. Що це означає? Якщо влітку члени ОСББ відмовились купувати за програмою Києва генератор, то наразі у всіх у будинку не качається вода.

Енергетична експертка, голова ГО "Всеукраїнська агенція інвестицій та сталого розвитку" Юлія Усенко зазначила, що якщо враховувати всі події, які трапилися станом на сьогодні, то ситуація з теплом не погіршилася. Вона просто повернулася до стану, який спостерігався близько тижня тому.

Тому керівні компанії та ОСББ повинні оперативно вживати заходів, щоб зберігати внутрішньобудинкові системи опалення. Зокрема лопання батарей мають серйозні наслідки, бо у разі прориву системи вода поширюється по стояках та поверхах швидко. Це може мати такі наслідки:

масштабні підтоплення;

пошкодження підлоги та стін;

псування майна як у самій квартирі, так і в сусідів.

Зараз йдеться про своєчасне зливання води з батарей у разі відсутності подачі теплоносія. За умов морозів вода в трубах і радіаторах може замерзати, розширюватися і призводити до серйозних пошкоджень – розривів труб, батарей та елементів внутрішніх мереж,

– пояснила Юлія Усенко.

Але звичайні мешканці самостійно не можуть розв'язати цю проблему. Тому відповідальність за організацію таких дій покладається на керівників ОСББ та управляючі компанії. Вони мають діяти за затвердженими протоколами, координувати свої дії з теплопостачальниками.

Важливо – не зволікати з рішеннями та не відкладати їх до ночі. Річ у тім, що зі зниженням температури ризик пошкодження будинкових мереж суттєво зростає.

Як розповіла Юлія Усенко, у разі завдання шкоди постраждалі мають право шукати відповідальних та відстоювати свої права не лише самостійно. Особи можуть щонайменше звернутися до відповідних служб та зафіксувати факт пошкодження.

Важливо! Без офіційних звернень та документального підтвердження компенсацію можуть не надати.

Нагадаємо, що у деяких будинках неможливо відновити опалення без електропостачання. Про це повідомив Дмитро Науменко, директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури міста Києва.

Він пояснив, що як альтернатива (там, де це дійсно можливо) встановлюються генератори. Крім того, ведеться паралельно спільна робота з ДТЕК, аби точково включити електроенергію в окремих будинках на період відновлення опалення.

Він також спростував тези, що нібито, якщо будинок був злитий, то він "більше не відновить опалення".

Це цілком зрозуміла для енергетиків, для комунальників ситуація. Це відбувається і навіть поза умовами війни,

– сказав Науменко.

Зауважте! Всі будинки, де опалення відсутнє, чи через якусь причину було припинене, отримають тепло.

Що ще слід знати про опалення у столиці?