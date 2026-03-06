Навіть з приходом потепління: в одній з областей України все ще тяжка ситуація зі світлом
- В Одеській області України зберігається складна ситуація з електропостачанням через значні пошкодження об'єктів передачі та розподілу електроенергії.
- Більше 45% великих підстанцій ДТЕК Одеські електромережі зазнали руйнувань через російські атаки, і відновлення обладнання може тривати місяці.
Ситуація з електроенергією в Україні дещо покращилась з настанням весни. Однак не все так просто. Проблеми все ще залишаються, і найбільші – в Одеській області.
У якій області наразі найгірша ситуація зі світлом?
Це зумовлено низкою факторів, про що зазначили в ExPro.
Річ у тім, що суттєвих руйнувань зазнали обʼєкти передачі та розподілу електроенергії. Вони якраз забезпечують постачання в Одеській області.
Зверніть увагу! У регіоні не залишилося жодної повністю вцілілої магістральної підстанції. Про це повідомляли в ДТЕК. Наголошується, що колосальних руйнувань зазнали понад 45% великих підстанцій ДТЕК Одеські електромережі.
Росіяни переважно атакують енергообʼєкти на Одещині великою кількістю дронів. Під постійними атаками ворога перебували не тільки обʼєкти Укренерго, але й розподільчі підстанції ДТЕК Одеські електромережі.
На окремих об’єктах повністю обладнання, відновлення якого може тривати місяці,
– наголосили в ExPro.
Наразі відбувається активне зростання генерації по всій країні. Зокрема йде високий рівень виробництва на АЕС, а також роботи сонячних та гідроелектростанцій.
Важливо! Але мережа саме в Одеській області поки не здатна технічно забезпечити передачу необхідної кількості електроенергії до регіону.
Що ще слід знати про ситуацію з електроенергією в Україні?
- Україна вже встигла відновити експорт електроенергії. Однак він наразі мінімальний. Водночас імпорт також активно здійcнюється. Ба більше, в енергосистемі також ще може з'явитися дефіцит, що може спровокувати й відключення світла.
- Водночас Словаччина заявила, що припиняє аварійні постачання електроенергії до України. Проте в Укренерго запевнили – Україні не доведеться зіштовхнутися з серйозними наслідками внаслідок такого рішення. Проте Укренерго не отримало офіційних документів від Братислави щодо нововведень.