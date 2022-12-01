Що буде з курсом долара через тиждень: прогноз експерта

Війна у будь-якому випадку тисне на валютний ринок України. Проте цей тиск спричиняє незначні коливання в той чи інший бік. Що буде з курсом на наступний тиждень, читайте у матеріалі.

Ситуація на готівковому ринку

Як розповідає 24 каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), на наступному тижні ситуація на готівковому валютному ринку залишатиметься стабільною і контрольованою.

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Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) На даний час немає жодних економічно обґрунтованих причин для різкої зміни курсу долара. Натомість врівноваження попиту і пропозиції на готівковий долар ймовірне коштом збільшення операцій зі зняття гривневої готівки на випадок непередбачуваних обставин, пов'язаних з енергозабезпеченням.

Експерт прогнозує, що це може стати опосередкованим фактором, який дещо стримає амплітуду коливань курсу на валютному ринку.

Що впливатиме на стабільність

Саме тому, в періодкурс долара знаходитиметься вже у звичних нам останнім часом “рамках” –

На наступному тижні головними економічними важелями, що впливатимуть на стабільність ситуації на валютному ринку стануть:

зменшення попиту на готівковий долар коштом зростання популярності готівкової гривні;

фінансова допомога країн-партнерів України – новини про нові транші;

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зниження обсягів імпорту через погіршення очікувань населення;

продовження роботи "зернового коридору".

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