Що буде з курсом долара через тиждень: прогноз експерта
Війна у будь-якому випадку тисне на валютний ринок України. Проте цей тиск спричиняє незначні коливання в той чи інший бік. Що буде з курсом на наступний тиждень, читайте у матеріалі.
Ситуація на готівковому ринку
Як розповідає 24 каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), на наступному тижні ситуація на готівковому валютному ринку залишатиметься стабільною і контрольованою.
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На даний час немає жодних економічно обґрунтованих причин для різкої зміни курсу долара. Натомість врівноваження попиту і пропозиції на готівковий долар ймовірне коштом збільшення операцій зі зняття гривневої готівки на випадок непередбачуваних обставин, пов'язаних з енергозабезпеченням.
Експерт прогнозує, що це може стати опосередкованим фактором, який дещо стримає амплітуду коливань курсу на валютному ринку.Саме тому, в період з 5 по 12 грудня курс долара знаходитиметься вже у звичних нам останнім часом “рамках” – 40 – 41 гривень.
Що впливатиме на стабільність
На наступному тижні головними економічними важелями, що впливатимуть на стабільність ситуації на валютному ринку стануть:
- зменшення попиту на готівковий долар коштом зростання популярності готівкової гривні;
- фінансова допомога країн-партнерів України – новини про нові транші;
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- зниження обсягів імпорту через погіршення очікувань населення;
- продовження роботи "зернового коридору".
Курс долара у перший день зими
- За даними "Мінфіну", 1 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,90 гривні, а продати за 40,40 гривні.
- Курс в обмінниках України в середньому купують за 39,88 гривні, а продають – за 40,32 гривні, за даними finance.ua.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,12 гривні, а продаж – 40,25 гривні.