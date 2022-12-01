Ситуация на наличном рынке
Как рассказывает 24 каналу Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), на следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке будет оставаться стабильной и контролируемой.
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В настоящее время нет никаких экономически обоснованных причин резкого изменения курса доллара. Вместо этого уравновешивание спроса и предложения на наличный доллар вероятно за счет увеличения операций по снятию гривневой наличности на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с энергообеспечением.
Эксперт прогнозирует, что это может стать опосредованным фактором, несколько сдерживающим амплитуду колебаний курса на валютном рынке.
Что будет влиять на стабильность
На следующей неделе главными экономическими рычагами, влияющими на стабильность ситуации на валютном рынке, станут:
- уменьшение спроса на наличный доллар за счет роста популярности наличной гривны;
- финансовая помощь стран-партнеров Украины – новости о новых траншах;
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- снижение объемов импорта из-за ухудшения ожиданий населения;
- продолжение работы "зернового коридора".
Курс доллара в первый день зимы
- По данным Минфина, 1 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,90 гривны, а продать за 40,40 гривны.
- Курс в обменниках Украины в среднем покупают за 39,88 гривны, а продают – за 40,32 гривны, по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,12 грн., а продажа – 40,25 грн.