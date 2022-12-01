Ситуація на готівковому ринку
Як розповідає 24 каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), на наступному тижні ситуація на готівковому валютному ринку залишатиметься стабільною і контрольованою.
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На даний час немає жодних економічно обґрунтованих причин для різкої зміни курсу долара. Натомість врівноваження попиту і пропозиції на готівковий долар ймовірне коштом збільшення операцій зі зняття гривневої готівки на випадок непередбачуваних обставин, пов'язаних з енергозабезпеченням.
Експерт прогнозує, що це може стати опосередкованим фактором, який дещо стримає амплітуду коливань курсу на валютному ринку.
Що впливатиме на стабільність
На наступному тижні головними економічними важелями, що впливатимуть на стабільність ситуації на валютному ринку стануть:
- зменшення попиту на готівковий долар коштом зростання популярності готівкової гривні;
- фінансова допомога країн-партнерів України – новини про нові транші;
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- зниження обсягів імпорту через погіршення очікувань населення;
- продовження роботи "зернового коридору".
Курс долара у перший день зими
- За даними "Мінфіну", 1 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,90 гривні, а продати за 40,40 гривні.
- Курс в обмінниках України в середньому купують за 39,88 гривні, а продають – за 40,32 гривні, за даними finance.ua.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,12 гривні, а продаж – 40,25 гривні.