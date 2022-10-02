Що буде з курсом, цінами на продукти та пальне у жовтні: прогноз експертів

Курс долара до гривні у вересні помітно зріс, також повернувся акциз на пальне, що безпосередньо може вплинути на ціноутворення. Тож Економіка 24 вирішила опитати експертів, щоб дізнатись що буде з показниками, котрі найбільше цікавлять українців.

Чого чекати від курсу

Економічний експерт Данило Монін вважає, що не лише готівковий, але й офіційний курс долара залежатиме від обсягу фінансової підтримки України. Якщо ЄС надасть 5 мільярдів євро вчасно, то передумов для підняття офіційного курсу нацбанком не буде, а от у разі затримки, можливе зростання.

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Данило Монін Економічний експерт Таким чином, якщо фінансова допомога від ЄС затримуватиметься, є велика ймовірність того, що Національний Банк ухвалить рішення про ще одну корекцію фіксованого курсу у бік 39 – 40 гривень у жовтні. І тоді очікується готівкове зростання до 43 – 45 гривень,

– розповів Монін.

Прогноз готівкового курсу на жовтень

Що стосується прогнозу курсу на жовтень, то він, на думку експерта, залежатиме від того, збереже НБУ офіційний курс на нинішньому рівні у 36,57 гривні, чи підвищить.

Готівковий курс буде на рівні 42 – 43 гривень, якщо офіційний курс не зміниться .

. Якщо НБУ зважиться на ще одне послаблення гривні, то складатиме 43 – 45 гривень.

Ситуація з інфляцією і цінами

Рівень інфляції

У серпні цінова динаміка була стриманішою, ніж прогнозували в НБУ, а інфляції сягнула 23% річних проти 22,2% у липні. На думку експертів, яких опитала Економіка 24, за результатами вересня відбудеться прискорення її темпів.

Ярослав Жаліло пояснює, що фактично низка тих чинників, які працювали у серпні, вичерпались. Водночас традиційно вересень – жовтень – це місяці, коли дещо збільшується спроможність споживчого попиту. Це відбувається через завершення осінньою польових робіт. Люди отримують додаткові кошти й відповідно вони знову виходять на ринок.

Ярослав Жаліло Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень На сьогодні можлива така хвиля буде трохи слабшою, ніж зазвичай, але думаю, що це, як і завжди, вплине на прискорення цінової динаміки. Тому я думаю, що інфляція буде більшою, ніж в серпні.

Аналітик Василь Невмержицький зауважує, що інфляція за результатами вересня зросте, однак загалом її темпи будуть загальмовуватись.

Це питання в першу чергу стосується того, що НБУ не змінює курс валют , тому що вартість валюти не перенеслася в новий діапазон товарних груп та послуг.

, тому що вартість валюти не перенеслася в новий діапазон товарних груп та послуг. Друге, є пониження на фоні коронавірусу, який розповсюджується . Є питання пов’язані зі зниженням виробництва та вартості товарів і потреб.

. Є питання пов’язані зі зниженням виробництва та вартості товарів і потреб. Третє – це рецесія, тому що ми бачимо, що інфляція росте і в багатьох країнах, де центробанки піднімають відсоткові ставки по кредитах. Облікова ставка підіймається, зростають ставки по кредитах й відповідно ми входимо в процес на порозі так званої рецесії й відповідно до цього, починається заторможування процесів пов’язаних з інфляцією та попитом з боку населення.

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик Тому те що прогнозувалось раніше, що до кінця року інфляція буде на рівні 29 – 30% наразі напевне не відбудеться, не спровадиться. І в принципі я думаю, що наразі вже інфляційні процеси починають заторможуватись в динаміці зростання. Тому, якщо ви мене питаєте за вересень, я думаю що підвищиться там з рівня 23,8% на поточний час до там 24,2 – 24,3% річних.

Облікова ставка й ставки по кредитах

У жовтні також НБУ переглядатиме рівень облікової ставки, тому Економіка 24 вирішила також запитати, чи очікувати її зростання та збільшення ставки по кредитах.

Я не думаю, що НБУ на разі буде переглядати облікову ставку. Тобто більше ні, ніж так. Причина – це питання пов’язане з заторможуванням інфляційного процесу в Україні. На це також впливає світовий показник. Ціни на паливо в тому числі ми бачимо, що знизились зі 110 до 85 доларів за барель,

– розповідає аналітик.

Я не думаю, що наразі, до кінця року регулятор буде змінювати облікову ставку, таким чином впливаючи на вартість грошей, депозитів та кредитів в Україні. Потрібно, щоб ця ставка себе відпрацювала в повному обсязі й наразі вона працює і будемо очікувати від неї більших результатів,

– резюмував експерт.

За допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то він збільшує її й відповідно, коли вона контрольована – знижує. Якщо ставка підвищується, то зростають ставки по кредитах та депозитах, а зі зниженням дешевшають. Зараз в Україні облікова ставка знаходиться на рівні 25% річних.

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Що буде з цінами

Ярослав Жаліло підкреслює, що інфляція цього року дещо специфічна порівняно зі стандартними перебігами, враховуючи ту ситуацію в якій сьогодні перебуває Україна. Він пояснює, що на зростання цін вплинули такі чинники як:

сезонний фактор, який не спрацював, девальвація, локальний дефіцит.

Перш за все ми бачимо, що фактично не спрацював сезонний чинник. Якщо зазвичай у нас у липні – серпні за рахунок того, що надходили на ринок сезонні продовольчі товари, інфляція сповільнювалась, а певні роки спостерігалась дефляція, то в цьому році цього, на жаль, не відбулось.

Овочі навпаки подорожчали більш ніж у двічі проти минулого року. Також був дефіцит ранніх овочів через окупацію південних регіонів. Але потрібно розуміти, що нині вже іде мова про ціноутворення овочів, яке закладатиметься до нового врожаю.

Насамперед люди купують овочі довготривалого користування. Там цибуля, часник, картопля, капуста тощо. Тобто овочі широкого вжитку. І ми бачимо, що загалом ціни на них нині вельми високі. Тобто фактично і виробники вимагають більше грошей за цю продукцію, тому що вони передбачають, що надалі ціни будуть зростати. І власне люди сьогодні готові сплачувати більше. Їм важко, звичайно, але вимушені сплачувати більше, тому що вони сьогодні роблять запас,

– пояснює він.

По-друге, розгортається вплив девальваційного чинника. Тобто послаблення курсу гривні до 36,6 гривні за долар. А якщо ми говоримо за готівковий ринок, то бачимо, що цей розрив десь 6 гривень і він зберігається. Фактично зрозуміло, що це і на очікування відіграло, так би мовити, опосередковану роль, а пряму роль відіграло з точки зору на вартість імпортованих товарів. Тому товари широкого споживчого вжитку, вони так само уже дорожчають й дорожчатимуть.

Наприклад, що стосується побутової техніки, то вона проти серпня минулого року подорожчала більш ніж на чверть. І я думаю, що насамперед внаслідок курсового чинника.

Третє, стосовно певних локальних дефіцитів, які виникали в попередні місяці. Класичний приклад – гречка. Тут ситуація покращилась, ми бачимо, що гречка в магазинах суттєво подешевшала. Можливо, що подібні позитивні тренди відбуватимуться й надалі.

От скажімо по солі, ми теж бачимо, що ситуація покращилась. Можливо, що з цукром, хоча тут не переконаний, це залежатиме від того, на скільки дієздатними залишились цукрові заводи. Ми знаємо, що чимало з них розташовані на території, які підпадали під окупацію (північні регіони: Чернігівська, Сумська області),

– розповідає Жаліло.

Які продукти подорожчають

Традиційно у цей період починає дорожчати м’ясна та молочна продукція. Що стосується м'ясної продукції, то тут треба зважати на вартість сала, адже це важливий показник у формування ціноутворення в структурі м'ясної продукції.

Жаліло пояснює, ціна сала може закладатися на довготривалий термін при мінімальній обробці. Ця готовність і бажання заготовити на перед продукцію стала драйвером подорожчання. Також треба розуміти, що сьогодні багато іде на потреби фронту, де теж потрібна продукція довготривалого зберігання.

Молочна продукція подорожчає, оскільки пропозиція молока зменшується. Ми бачимо що яйця суттєво подорожчали. Але це сезонні коливання, вони традиційно коливаються в півтора раза, що відображається в статистиці.

Згідно з даними Держстату, вже протягом декількох місяців в Україні найбільше дорожчають яйця.

Якщо підсумувати, то думаю, тут працюватимуть і чинники попиту, і чинники пропозиції. Чинники попиту випереджаючим темпом рухатимуть ціни, які пов’язані із товарами, що мають довготривале використання. Оскільки на них сьогодні орієнтуються люди, які роблять довготривалі запаси, готуючись до складної зими. А з точки зору пропозиції, дорожчатимуть ті товари, в яких збільшується собівартість їхнього виробництва, а це енергетична складова, валютна складова і логістика, тобто собівартість постачання,

– резюмує Жаліло.

Але що стосується останнього чинника, то тут експерт пояснює, треба зважати на регіональну складову й дивитись, де відбиватиметься логістична складова сильніше.

Чи зросте ціна пального

Жаліло також підкреслює, що ситуація на ринку пального стабілізувалась й в середньому за результатами серпня відбулось зниження. Це один з важливих чинників, щодо загального стримання інфляції. Зараз тут працюватимуть два чинники:

з одного боку дешевшає нафта на світовому ринку, це мало б відбитись на ціні пального на АЗС, але він зауважує, що це вже відбилось з огляду на те, що гривня ослабла, а ціни не змінились;

з іншого боку відновлення акцизу має додати до ціни пального, тому я думаю, що воно трохи подорожчає.

А от експерт з ринку пального запевнив, що ціни на АЗС не зростуть, адже ціна нафти падає. Також не варто чекати на дефіцит, оскільки Україна зуміла побудувати абсолютно новий ринок нафтопродуктів, який має дуже розгалужену систему.

Сергій Куюн Науковий ступінь/посада Ні, пальне не подорожчає, тому що паралельно з появою акцизу у нас зменшилась інша важлива складова ціни – це закупівельна вартість. Відбулось це через те, що ціни на нафту в світі знизились і відповідно ми абсолютно впевнено можемо говорити, що ціни на пальне в Україні через акциз ніяк не зростуть.

Нагадаємо, що 28 вересня Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне. Але одразу зазначимо, що він різнитиметься в залежності від виду пального. Відтак для:

бензину, дизелю, біопалива – 100 євро за тисячу літрів;

газу – 52 євро за тисячу літрів.

Що стосується податок на додану вартість для вище згаданих видів пального, то він залишається на рівні 7%. Також зміни не стосуються пального на потреби військових.

Тарифи будуть стабільними

Що стосується тарифів для побутових споживачів, то вони залишатимуться незмінними. Нагадаємо, що уряд зафіксував їх до кінця воєнного стану. В цьому запевняє й експертка з енергетики та тарифів.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Принаймні є усі підстави говорити, що тарифи не будуть змінюватися. Адже прийнятий закон про те, що населення сплачуватиме ціну за тарифи такі ж, як до повномасштабного вторгнення, а різницю сплачуватиме держава

Тож у жовтні тарифи виглядатимуть так само як і в попередні місяці. Зміни відчують хіба що українці, котрі відмовились від річного тарифу на газ на користь місячного.

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Місячний тариф на електроенергію залежатиме від кількості спожитих кіловатів сім'єю (домогосподарством) за місяць: до 250 кіловатів – 1,44 гривні за кіловат-годин, понад 250 кіловатів – 1,68 гривні (з урахуванням податку на додану вартість).