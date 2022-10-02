Чего ждать от курса

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что не только наличный, но и официальный курс доллара будет зависеть от объема финансовой поддержки Украины. Если ЕС предоставит 5 миллиардов евро вовремя, то предпосылок для повышения официального курса нацбанком не будет, а вот в случае задержки возможен рост.

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Даниил Монин Экономический эксперт Таким образом, если финансовая помощь от ЕС будет задерживаться, велика вероятность того, что Национальный Банк примет решение о еще одной коррекции фиксированного курса в сторону 39 – 40 гривен в октябре. И тогда ожидается наличный рост до 43 – 45 гривен,

– рассказал Монин.

Прогноз наличного курса на октябрь

Что касается прогноза курса на октябрь, то он, по мнению эксперта, будет зависеть от того, сохранит ли НБУ официальный курс на нынешнем уровне в 36,57 гривны или повысит.

Наличный курс будет на уровне 42 – 43 гривен, если официальный курс не изменится .

. Если НБУ решится на еще одно ослабление гривны , то составит 43 – 45 гривен.

Ситуация с инфляцией и ценами

Уровень инфляции

В августе ценовая динамика была более сдержанной, чем прогнозировали в НБУ, а инфляции достигла 23% годовых против 22,2% в июле. По мнению экспертов, опрошенных Экономикой 24, по результатам сентября произойдет ускорение ее темпов.

Ярослав Жалило объясняет, что фактически ряд факторов, которые работали в августе, иссякли. В то же время, традиционно сентябрь – октябрь – это месяцы, когда несколько увеличивается способность потребительского спроса. Это происходит из-за завершения осенних полевых работ. Люди получают дополнительные средства и соответственно они снова выходят на рынок.

Ярослав Жалоло Доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований На сегодняшний день возможная такая волна будет немного слабее обычного, но думаю, что это, как всегда, повлияет на ускорение ценовой динамики. Поэтому я думаю, что инфляция будет больше, чем в августе.

Аналитик Василий Невмержицкий отмечает, что инфляция по результатам сентября вырастет, однако в целом ее темпы будут затормаживаться.

Этот вопрос в первую очередь касается того, что НБУ не меняет курс валют , потому что стоимость валюты не перенеслась в новый диапазон товарных групп и услуг.

, потому что стоимость валюты не перенеслась в новый диапазон товарных групп и услуг. Второе, есть понижение на фоне распространяющегося коронавируса . Есть вопросы, связанные со снижением производства и стоимости товаров и потребностей.

. Есть вопросы, связанные со снижением производства и стоимости товаров и потребностей. Третье – это рецессия, потому что мы видим, что инфляция растет и во многих странах, где центробанки поднимают процентные ставки по кредитам. Учетная ставка поднимается, растут ставки по кредитам и соответственно мы входим в процесс на пороге так называемой рецессии и согласно этому начинается заторможение процессов, связанных с инфляцией и спросом со стороны населения.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик Поэтому то, что прогнозировалось ранее, что до конца года инфляция будет на уровне 29 – 30% пока наверняка не произойдет, не осуществится. И в принципе я думаю, что сейчас уже инфляционные процессы начинают заторможиваться в динамике роста. Поэтому, если вы меня спрашиваете за сентябрь, я думаю, что повысится там с уровня 23,8% на текущее время до там 24,2 – 24,3% годовых.

Учетная ставка и ставки по кредитам

В октябре НБУ также будет пересматривать уровень учетной ставки, поэтому Экономика 24 решила также спросить, ожидать ли ее роста и увеличения ставки по кредитам.

Я не думаю, что НБУ на данный момент будет пересматривать учетную ставку. То есть больше нет, чем да. Причина – это вопрос, связанный с заторможением инфляционного процесса в Украине. На это также оказывает влияние мировой показатель. Цены на топливо в том числе мы видим, что снизились со 110 до 85 долларов за баррель,

– рассказывает аналитик.

Я не думаю, что до конца года регулятор будет менять учетную ставку, таким образом влияя на стоимость денег, депозитов и кредитов в Украине. Нужно, чтобы эта ставка отработала себя в полном объеме и сейчас она работает и будем ожидать от нее больших результатов,

– резюмировал эксперт.

Справка:

Посредством учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, то она увеличивает ее и соответственно, когда она контролируемая – снижает. Если ставка повышается, то растут ставки по кредитам и депозитам, а с понижением дешевеют. В настоящее время в Украине учетная ставка находится на уровне 25% годовых.

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Что будет с ценами

Ярослав Жалило подчеркивает, что в этом году инфляция несколько специфична по сравнению со стандартными ходами, учитывая ту ситуацию, в которой сегодня находится Украина. Он объясняет, что на рост цен повлияли такие факторы, как:

сезонный фактор, который не сработал, девальвация, локальный недостаток.

Прежде всего мы видим, что фактически не сработал сезонный фактор . Если обычно у нас в июле-августе за счет того, что поступали на рынок сезонные продовольственные товары, инфляция замедлялась, а определенные годы наблюдалась дефляция, то в этом году этого, к сожалению, не произошло.

Овощи наоборот подорожали более чем в два раза против прошлого года. Также был дефицит ранних овощей из-за оккупации южных регионов. Но нужно понимать, что сейчас идет речь о ценообразовании овощей, которое будет закладываться до нового урожая.

В первую очередь люди покупают овощи долгосрочного пользования. Там лук, чеснок, картофель, капуста и т.д. То есть овощи широкого потребления. И мы видим, что в целом цены на них сейчас очень высоки. То есть фактически и производители требуют больше денег за эту продукцию, потому что они предполагают, что в дальнейшем цены будут расти. И, собственно, люди сегодня готовы платить больше. Им тяжело, конечно, но вынуждены платить больше, потому что они сегодня делают запас,

– объясняет он.

Во-вторых, разворачивается влияние девальвационного фактора. То есть, ослабление курса гривны до 36,6 гривны за доллар. А если мы говорим за наличный рынок, то видим, что этот разрыв где-то 6 гривен и сохраняется. Фактически понятно, что это и ожидание сыграло, так сказать, опосредованную роль, а прямую роль сыграло с точки зрения стоимости импортируемых товаров. Поэтому товары широкого потребительского потребления, они так же дорожают и будут дорожать.

К примеру, что касается бытовой техники, то она против августа прошлого года подорожала более чем на четверть. И я думаю, что в первую очередь в результате курсового фактора.

Третье, в отношении определенных локальных дефицитов, возникавших в предыдущие месяцы. Классический пример – гречка. Здесь ситуация улучшилась, мы видим, что гречка в магазинах существенно подешевела. Возможно, что подобные положительные тренды будут проходить и дальше.

Вот скажем по соли, мы тоже видим, что ситуация улучшилась. Возможно, что с сахаром, хотя здесь не уверен, это будет зависеть от того, насколько дееспособными остались сахарные заводы. Мы знаем, что многие из них расположены на территории, подпадавших под оккупацию (северные регионы: Черниговская, Сумская области),

– рассказывает Жалило.

Какие продукты подорожают

Традиционно в этот период начинает дорожать мясная и молочная продукция. Что касается мясной продукции, то здесь нужно учитывать стоимость сала, ведь это важный показатель в формировании ценообразования в структуре мясной продукции.

Жалило объясняет, цена сала может закладываться на длительный срок при минимальной обработке. Эта готовность и желание заготовить на продукцию стала драйвером подорожания. Также нужно понимать, что сегодня многое идет на нужды фронта, где тоже нужна продукция длительного хранения.

Молочная продукция подорожает, потому что предложение молока уменьшается. Мы видим, что яйца существенно подорожали. Но это сезонные колебания, они обычно колеблются в полтора раза, что отражается в статистике.

Напомним! Согласно данным Госстата, уже в течение нескольких месяцев в Украине больше всего дорожают яйца.

Если подытожить, то думаю, здесь будут работать и факторы спроса, и факторы предложения. Факторы спроса опережающим темпом будут двигать цены, связанные с товарами, имеющими длительное использование. Поскольку на них сегодня ориентируются люди, которые производят долговременные запасы, готовясь к сложной зиме. А с точки зрения предложения, будут дорожать те товары, в которых увеличивается себестоимость их производства, а это энергетическая составляющая, валютная составляющая и логистика, т.е.

– резюмирует Жалило.

Но что касается последнего фактора, то эксперт объясняет, надо учитывать региональную составляющую и смотреть, где будет отражаться логистическая составляющая сильнее.

Вырастет ли цена горючего

Жалило также подчеркивает, что ситуация на рынке горючего стабилизировалась и в среднем по результатам августа произошло понижение. Это один из важных факторов относительно общего сдерживания инфляции. Сейчас здесь будут работать два фактора:

с одной стороны дешевеет нефть на мировом рынке, это должно отразиться на цене горючего на АЗС, но он замечает, что это уже отразилось ввиду того, что гривня ослабла, а цены не изменились;

с другой стороны возобновление акциза должно прибавить к цене горючего, поэтому я думаю, что оно немного подорожает.

А вот эксперт по рынку горючего заверил, что цены на АЗС не вырастут, ведь цена нефти падает. Также не стоит ждать дефицита, поскольку Украина сумела построить совершенно новый рынок нефтепродуктов, который имеет очень разветвленную систему.

Сергей Куюн Научная степень/должность Нет, горючее не подорожает, потому что параллельно с появлением акциза у нас уменьшилась другая важная составляющая цены – это закупочная стоимость. Произошло это из-за того, что цены на нефть в мире снизились и, соответственно, мы абсолютно уверенно можем говорить, что цены на топливо в Украине из-за акциза никак не вырастут.

Напомним, что 28 сентября Зеленский подписал закон о возвращении акцизов на горючее. Но сразу отметим, что он будет разниться в зависимости от вида горючего. Следовательно для:

бензина, дизеля, биотоплива – 100 евро за тысячу литров;

газа – 52 евро за тысячу литров.

Что касается налога на добавленную стоимость для вышеупомянутых видов горючего, то он остается на уровне 7%. Также изменения не касаются горючего на нужды военных.

Тарифы будут стабильными

Что касается тарифов для бытовых потребителей, то они будут оставаться неизменными. Напомним, что правительство зафиксировало их до конца военного положения. В этом уверяет и эксперт по энергетике и тарифам.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" По крайней мере, есть все основания говорить, что тарифы не будут меняться. Ведь принят закон о том, что население будет платить цену за тарифы такие же, как до полномасштабного вторжения, а разницу будет платить государство

Так что в октябре тарифы будут выглядеть так же, как и в предыдущие месяцы. Изменения почувствуют разве что украинцы, отказавшиеся от годового тарифа на газ в пользу месячного.

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Месячный тариф на электроэнергию будет зависеть от количества потребленных киловатт семьей (домохозяйством) за месяц: до 250 киловатт – 1,44 гривны за киловатт-часов, более 250 киловатт – 1,68 гривны (с учетом налога на добавленную стоимость).

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