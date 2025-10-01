У рамках кредиту G7: Україна отримала новий транш допомоги від ЄС

Європейська комісія перерахувала Україні дев’ятий транш своєї надзвичайної макрофінансової допомоги. Її розмір становить 4 мільярди євро.

Що відомо про новий транш від Євросоюзу?

Таким чином Євросоюз підтвердив свою роль як найбільшого донора від початку війни Росії проти України, пише 24 Канал з посиланням на сайт Єврокомісії.

Загальний обсяг підтримки вже наближається до 178 мільярдів євро.

Загалом обсяг MFA становить 18,1 мільярда євро і є внеском Європейського Союзу в ініціативу G7 з надання позик Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Вона загалом передбачає приблизно 45 мільярдів євро фінансової підтримки Україні.

З урахуванням цього платежу загальна допомога ЄС Україні в межах MFA від початку 2025 року сягнула 14 мільярдів євро,

– йдеться на сайті.

У Європейській Комісії наголосили: це суттєве перерахування підтверджує відданість ЄС підтримці України й відбулося після нещодавньої заяви Урсули фон дер Ляєн у промові "Про стан Союзу" про виділення авансом 6 мільярдів євро у межах внеску ЄС в ініціативу ERA. Зокрема ця заява відповідає заклику європейських лідерів на Спеціальній Європейській раді у березні прискорити фінансування України.

Процес уже розпочався: нинішній транш у 4 мільярдів євро включає початковий аванс у 3 мільярди євро, а також 1 мільярд євро, який і так був запланований на цей період. Ця підтримка допоможе Україні покривати зростаючі фінансові потреби, зокрема у сфері оборони,

– пояснили у Єврокомісії.

Зокрема, 2 мільярди із сьогоднішнього траншу буде спрямовано на дрони – відповідно до взаємної домовленості між ЄС та Україною.

Нагадаємо! Позики ERA від партнерів по G7, а також кредитна допомога MFA від ЄС погашаються за рахунок доходів від заморожених російських державних активів, що перебувають у ЄС.

Що відомо про ситуацію з коштами на дрони?ʼ

Євросоюз витратять 2 мільярди євро на дрони для України. Про це йдеться на сайті Європейської Комісії.

Це дає змогу Україні збільшити власні виробничі потужності у сфері дронів. Крім того, таким чином ЄС отримає вигоду від цієї технології.

Зверніть увагу! Зокрема Єврокомісія пропонує негайні заходи для створення "стіни дронів" у рамках ініціативи Eastern Flank Watch.