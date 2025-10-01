Таким образом Евросоюз подтвердил свою роль как крупнейшего донора от начала войны России против Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
Общий объем поддержки уже приближается к 178 миллиардам евро.
Европейская комиссия перечислила Украине девятый транш своей чрезвычайной макрофинансовой помощи. Ее размер составляет 4 миллиарда евро.
