Разова грошова допомога: родини з дітьми можуть отримати понад 15 тисяч гривень
- Родини з дітьми, постраждалі від агресії Росії у Полтавській області, можуть отримати разову грошову допомогу.
- Для отримання допомоги потрібно подати заяву та необхідні документи, включаючи свідоцтва про народження дітей, витяги з реєстрів та інформацію про банківський рахунок.
Наразі грошову допомогу можуть отримати родини з дітьми у Полтавській областію Мова йде про постраждалих від актів прямої агресії Росії.
Яку допомогу можуть отримати родини з дітьми?
Гроші надають відповідно до Меморандуму про співпрацю між Полтавською ОВА та Дитячим Фондом ООН (UNICEF), про що повідомили в Управлінні соціальної та ветеранської політики Лубенської міської ради.
Читайте також Додаткові гроші для українців у 5 областях: де саме та скільки виплатять
Розмір одноразової допомоги на родину становить 40 доларів США за курсом НБУ. Наразі це приблизно 17 500 гривень.
Отримати підтримку можуть родини з дитиною або ж з дітьми до 18 років, якщо вони відповідають таким критеріям:
- мають зареєстроване чи задеклароване місце проживання в межах Полтавської області;
- постраждали від агресії росіян(авіаудари, бомбардування, наслідки вибухів нерозірваних боєприпасів та інші збройні напади);
- дитина або батьки отримали травмування або шкоду здоров’ю внаслідок акту прямої агресії ворога;
- один з членів родини загинув внаслідок акту агресії ворога (за умови, що родина зберігає статус "сім’я з дитиною").
Як саме родині призначають допомогу?
Також детально розписаний механізм надання допомоги. Уповноважений представник громади забезпечує подання документів протягом 10 днів з дня виникнення відповідних обставин. Центр нарахування виплат здійснює перевірку та протягом 3 днів реєструє інформацію.
Представник родини має надати такі документи:
- заява про надання допомоги;
- копії документів, що посвідчують особу;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- витяг з Єдиного державного демографічного реєстру з відомостями про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) або витяг з реєстру тергромади;
- копія номера облікової картки платника податків;
- інформація про номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника, який відкритий в банку, що діє на території України для виплати грошової допомоги.
У разі загибелі одного із членів сім’ї надається ще копія свідоцтва про смерть члена родини, копія лікарського свідоцтва про смерть та копії документів, що підтверджують родинні відносини. Але є важливий нюанс – родина повинна зберігати статус "сім’я з дитиною".
Нагадаємо, що також змінилися умови для отримання допомоги від ООН. Про це можна дізнатися на сайті організації.
Зміни відбулися з 1 квітня поточного року. Річ у тім, що раніше УВКБ ООН надавало стандартну грошову допомогу на одну людину, що покриває період 3 місяці. Розмір її становив 10 800 гривень.
Але відтепер розмір підтримки залежатиме від ситуації, в який перебуває домогосподарство.
Також скасували два типи допомоги. Наприклад, виплата для осіб, що проживають поблизу лінії фронту. Раніше їм надавали 1 800 гривень на людину на місяць.
Ще вразливі особи, що перебували у стані внутрішнього переміщення понад 6 місяців та мали право на отримання державної допомоги для ВПО, але не мали доступу до неї, могли отримувати 2 – 3 тисячі гривень на місяць. Але наразі ця підтримка теж скасована.
Що ще слід знати про грошові виплати для українців?
Нагадаємо, що родини з дітьми зможуть отримати виплату у розмірі 6 500 гривень. Це стосується сімей, у яких є діти з інвалідністю підгрупи А.
Підтримку отримають мешканці дев’яти областей: у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій. Виплати будуть здійснені через Пенсійний фонд. Кошти надійдуть на банківські рахунки протягом кількох місяців.
Водночас експерт Андрій Павловського вважає, що Україна повинна перебудувати соціальну систему. І зробити це так, щоб одноразових виплат для населення було менше.
Таким чином, фінансові труднощі вразливих верств населення нікуди не зникають. А одноразові виплати швидко витрачаються на важливі потреби.