Податкова пільга та оновлення закону: що потрібно знати про норми Податкового кодексу України

До більшості діяльнотей в Україні застосовують Податковий кодекс, який визначає норми й розміри оподаткування. Однак головна мета закону – прозорість роботи українців та надання спрощених умов у вигляді податкових пільг.

Що таке податковий закон?

Дивіться також Дефіцит бюджету Росії стрімко збільшується: що стоїть за проблемами Кремля та чи справді все так погано

Так, документ є систематизованим законодавчим актом, який регулює всі аспекти податкових відносин України. Структура Податкового кодексу складається з 3 частин:

загальна частина , яка визначає основні поняття, принципи оподаткування та права й обов'язки платників збору;

, де прописані норми, які регулюють певні види податків;

, де прописані норми, які регулюють певні види податків; перехідні положення, де встановлені правила застосування норм кодексу під час переходу на нову систему.

Зауважте! З 2023 року до Податкового кодексу внесли зміни. Йдеться про реформу ПДВ, пільги для малого бізнесу, пункти боротьби з тіньовою економікою підприємців та підтримку інновацій.

Зокрема користуватись положеннями закону можна для розрахунку податків власної справи, для складання звітності (відповідно до норм) та задля захисту прав.

Серед переваг користування:

прозорі правила оподаткування;

спрощення процедур завдяки електронним сервісам;

наявність пільг для бізнесу та підтримки інноваційних проєктів, стартапів.

Що відомо про податкову соціальну пільгу?

За положеннями Податкового кодексу України визначається перелік доходів фізичних осіб, за якими громадянин може мати спеціальну пільгу на податки. Іншими словами це сума, на яку роботодавець зменшує заробітну плату з метою нарахування податку на доходи фізичних осіб у меншій кількості.

На прикладі зарплати – роботодавець спочатку вираховує з виплати пільгу. Далі до того, що лишиться, застосовує податок. Тобто працівникам дозволяють платити менше податку, адже сума виплати, яку оподаткують – менша.

Водночас відомо, що пільга не діє на доходи інші, ніж зарплата. А також не застосовується, якщо платник податків протягом місяця отримує не лише зарплату, а й стипендії або інші забезпечення. Йдеться про гроші, які виплачують з бюджету, як дохід самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної діяльності.

Що ще потрібно знати про Податковий кодекс та його норми?

За нормами Податкового кодексу встановлюють неоподатковуваний мінімум. Для українців це 17 гривень. Однак багато залежить від ситуації. Наприклад, якщо йдеться про адміністративне та кримінальне законодавство показник становитиме 50% від прожиткового мінімуму.