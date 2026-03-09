Ще декілька мільярдів на ремонт доріг: де в Україні вже відновлюють покриття

На засіданні Кабміну розглянули питання ремонту автомобільних доріг державного значення, а також фінансування робіт. Його основним джерелом залишається держбюджет, додатково залучать кошти з резервного фонду – перший транш склав 3 мільярди гривень.

Де ремонтують дороги в Україні?

Деталі розповіла в понеділок, 9 березня, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Уряд уже ухвалив відповідні організаційні рішення.

За словами посадовиці, наразі роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За тиждень уже відремонтовано понад 155 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття.

Основний акцент – на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху,

– йдеться в повідомленні.

Натомість міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив – щодня в середньому ремонтують 40 тисяч квадратних метрів пошкодженого покриття. Нині на дорогах державного значення працюють понад 1 100 людей у складі 140 бригад.

Інтенсивність робіт поступово збільшують, обсяги відновлення мають сягнути 100 – 150 тисяч квадратних метрів на день.

Кошти спрямовують насамперед на ключові логістичні маршрути й траси з інтенсивним рухом, а також дороги, які виконують важливу роль для евакуації та забезпечення прифронтових регіонів.

Як проходить ремонт доріг в Україні: дивіться відео

Найбільші обсяги робіт проводять на таких міжнародних дорогах:

М-05 Київ – Одеса;

М-06 Київ – Чоп;

М-14 Одеса – Мелітополь;

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест);

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський;

М-28 Одеса – Южне – /М-14/ тощо.

Цікаво! Наступний етап – перехід до масштабних ремонтів "картами", що забезпечить довговічніше покриття. Загалом з початку 2026 року ліквідовано майже 220 тисяч метрів пошкоджень.

Що про ремонт доріг кажуть експерти?