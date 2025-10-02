У Росії відновилися поставки бензину з Білорусі. Вони відбуваються через Петербурзьку біржу.

Що відомо про співпрацю Росії та Білорусі?

Повернення до білоруських ресурсів відбулося на тлі "високого попиту та позапланових зупинок нафтопереробних заводів", пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Це сталося після майже річної перерви, що розпочалася восени 2024 року,

– повідомили у розвідці.

За період із липня по вересень 2025 року на торгах було реалізовано 96,9 тисячі тонн білоруських нафтопродуктів. І це на 36 % більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У вересні продажі бензину з білоруських НПЗ зросли на 168 % порівняно з серпнем, дизельного пального – на 83 %,

– йдеться у повідомленні.

Паралельно Москва та Мінськ продовжують співпрацю у військово-промисловій сфері. На виставці "ІННОПРОМ. Білорусь" Оршанське підприємство "Кідма тек"підписало контракт із російським Тульським патронним заводом. Підприємство є виробником:

автоматів; снайперських гвинтівок; глушників; патронів; оптики.

Офіційно йдеться про "контракт на постачання продукції цивільного призначення". Водночас раніше неодноразово повідомлялося, що "Кідма тек" працює саме на військові потреби,

– розказали у СЗР України.

Обидва підприємства перебувають під міжнародними санкціями. Однак Москва дедалі активніше змушує Мінськ підтримувати російську економіку та оборонний сектор.

Що ще відомо про проблеми з бензином у Росії?

На тлі паливної кризи Росія готується зокрема купувати бензин за кордоном. Це передає російське пропагандистське ЗМІ "Комперсант".

Рада Євразійської економічної комісії вже обнулила ввізне мито на такі товари:

бензин; дизпаливо; суднове паливо; авіагас.

