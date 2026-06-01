Одна з країн хоче купувати в Росії газ наступного року – "Газпром" веде переговори

Наприкінці 2026 року спливає термін дії чинних угод про постачання російського газу до Туреччини. Тож сторони вже розпочали переговори щодо можливого продовження співпраці.

Чи купуватиме Туреччина російський газ

Інформацію про це журналістам Bloomberg повідомив турецький міністр енергетики Алпарслан Байрактар на Бакинському форумі 1 червня. Однак потенційні обсяги й терміни ще не узгодили.

Переговори щодо майбутніх постачань газу турецька державна трубопровідна компанія Botas наразі веде з "Газпромом".

Попередні домовленості щодо імпорту "Турецьким потоком" і "Блакитним потоком" Анкара раніше продовжила торік у грудні.

До слова, країна залишається другим за величиною ринком збуту для "Газпрому" після Китаю. Такого значення цей напрямок набув після втрати російським монополістом більшості клієнтів у Європі у 2022 році через повномасштабне вторгнення в Україну.

Цікаво! А от Угорщина сподівається незабаром позбутися "газової залежності" від Кремля. Країна нібито близька до нової угоди про постачання з румунського родовища Neptun Deep з 2027 року, що замінить до чверті імпорту з країни-агресорки.

Чи купує Туреччина російську нафту