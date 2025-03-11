Внаслідок мит Трампа: у США, Канаді та Мексики збільшується ризик рецесії

Ризики рецесії для економік Канади, Мексики та США продовжують зростати. Це все відбувається на тлі хаотичного впровадження Америкою тарифів.

Що відбувається з економіками трьох країн

Так виникла глибока невизначеність для підприємців та урядів цих трьох країн, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Трамп не виключає можливу рецесію в США на тлі торгівельної війни

У матеріалі йдеться про те, що економісти провели опитування, яке показало, що ризики рецесії зростають. Зокрема ризики інфляції у США збільшилися, змусивши Федеральну резервну систему утримуватись від змін у монетарній політиці щонайменше на кілька місяців.

Чому неможливо зараз оцінити загрозу? Загальновідомо, що адміністрація Дональда Трампа пригрозила запровадити мита у розмірі 25% на імпорт товарів з Мексики та Канади. Однак у четвер тимчасово скасувала застосування обмежень. Тому наразі неможливо оцінити зростання ВВП, інфляції та відсоткових ставок на довгий час. До того ж зараз важко спрогнозувати оцінку майбутнього рішення Банку Канади щодо ставки, яке заплановано на 12 березня.

Коливання тарифної політики підірвали довіру інвесторів на Волл-стріт. Індекс S&P 500 втратив усі прибутки, які були накопичені з моменту переобрання Трампа у листопаді 2024 року.

MarketWatch пише, що Фондовий ринок США тільки протягом 10 березня втратив 1,7 трильйона доларів. А перші 50 днів президентства Трампа на Фондовому ринку назвали найгіршими днями для економіки США з 2009 року.

Зауважте! Ба більше, крипторинок впав на 1,3 трильйона доларів за три місяці – BTC впав до 78.000 доларів, а ETH до 1900 доларів. Водночас акції Tesla впали на 55% за 2,5 місяці, Nvidia втратила 30% з інавгурації. А щоденні втрати тривають 84 дні поспіль – 15,5 мільярдів доларів.

Який прогноз надають економісти

Економісти провідних банків та дослідницьких інститутів називають ситуацію "хаос" та висловлюють розчарування підходом Трампа до торгової політики.

Враховуючи, що все так невизначено і що кожну годину з'являються нові заяви, неясно, як буде виглядати навколишнє середовище. Важко заперечувати, що ризик рецесії посилився,

– сказав Джонатан Міллар, старший економіст США у Barclays у Нью-Йорку.

70 із 74 опитаних цього тижня економістів у Канаді, США та Мексиці заявили, що ризик рецесії в їхній економіці збільшився. А це вже свідчить про значне погіршення перспектив на всьому континенті.

Навіть якщо це мито буде скасовано, вже є реальний відчутний вплив... Просто не схоже, що більша частина цієї волатильності зникне найближчим часом, і це, очевидно, погано для настроїв, – сказала Клер Фен, старша економістка RBC у Торонто.

Зокрема майже 70% економістів підвищили свій прогноз щодо інфляції на 2025 рік у США, що порівнювати з попереднім місяцем. Крім того, майже 85% респондентів заявили, що ризик подальшого зростання цін у Сполучених Штатах суттєво збільшився.

56 зі 102 економістів очікують, що ставка ФРС залишиться в межах 4,25%-4,50% до середини 2025 року. А 46 аналітиків прогнозують одне зниження ставки в найближчому кварталі. Водночас ще в лютому дві третини опитаних очікували на зниження.

Зверніть увагу! Перспективи мексиканської залишаються невизначеними. Але є й інфляційні ризики, що ускладнюють ситуацію для центрального банку Мексики.