Злочин проти людяності: Росія атакувала понад 200 енергооб'єктів України

Росія цілеспрямовано атакує українську енергетику. Зокрема атаки були комбіновані та здійснювалися за допомогою десятків ракет та дронів.

Що відомо про російські атаки на енергетику?

Служба безпеки України зібрала доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, пише 24 Канал з посиланням на СБУ.

Наголошується, що дії Москви спрямовані на знищення українського народу. Крім того, вони мають ознаки злочинів проти людяності.

Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак на енергооб’єкти та системи теплопостачання України. З початку жовтня 2025 року і дотепер росіяни цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.

Також ворог завдав 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах.

Кожна із вищезазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет,

– уточнили в СБУ.

Найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової та електричної генерації у таких областях:

Харківській; Одеській; Дніпропетровській; Сумській; Миколаївській; Чернігівській; Київській та місті Києві.

Країна-агресорка атакувала критичну інфраструктуру України балістичними та крилатими ракетами "Іскандер", "Калібр", "Х-101", "Х-69" і дронами типу "Герань". Такі удари під час різкого похолодання призвели до масштабних відключень світла та тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних громадян.

Служба безпеки кваліфікує системне знищення Росією енергосистеми України як злочини проти людяності (стаття 442-1 Кримінального кодексу України), оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення,

– пояснили в СБУ.

Зверніть увагу! Стаття визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах.

Нагадаємо, що у середу, 14 січня, український президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження в енергетиці України стану надзвичайної ситуації. Про це йдеться у його вечірньому зверненні.

Юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці, це дасть більше можливостей,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що Кабінет Міністрів України максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Зокрема український лідер доручив збільшити можливості імпорту електрики. А в Києві та інших містах має бути більше пунктів підтримки людей – Пунктів Незламності.

Що ще відомо про ситуацію щодо енергетики?