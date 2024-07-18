Газова загроза: чи може Україна опинитися на межі енергетичної кризи взимку

.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції пояснив, що підтримує можливості збиття російських ракет Польщею. Важливим моментом у цій промові стало те, що напрямок російських ракет на західну частину України – це здебільшого у бік газосховищ, куди згодом прилітає.

За словами президента, блакитним паливом із цих газосховищ користуються й інші держави. Якщо не захистити сховища, то Україна та сусідні від неї держави можуть залишитися без блакитного палива в опалювальний сезон.

24 Канал дізнався, чи може Росія пошкодити газові сховища, які будуть наслідки від таких прильотів та чи вистачить Україні газу взимку.

Читайте також Світла немає ще й через спеку: як висока температура впливає на відключення

Росіяни "полюють" на українські газосховища

Як розповів 24 Каналу експерт Юрій Корольчук, ворог вже намагався пошкодити газосховища. Цілилися вони саме у систему закачування.

Водночас, за словами експерта, у саме газосховище важко влучити через те, що воно розташоване глибоко під землею.

Юрій Корольчук Експерт з енергетичних питань Газ знаходиться фактично у колишніх родовищах. Це природні пустоти, які були облаштовані. Потрапити в саме сховище російською ракетою поки неможливо, адже в Росії немає зброї із такою ударною силою.

Постраждати може лише інфраструктура сховища, яка є назовні. Йдеться про компресорні станції, які закачують газ.

Під час розмови з 24 Каналом експерт Геннадій Рябцев також наголошує на тому, що влучити в саме газове сховище росіяни не зможуть, постраждати можу лише наземна інфраструктура.

Газові сховища перебувають під землею на глибині десь 500 метрів.

Рябцев додає, що ремонт інфраструктури можливий, адже те обладнання не є таким унікальним, як-от трансформатори.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичного ринку Це лише обладнання, яке не є унікальним. Тобто навіть якщо воно буде пошкоджене, то його можна швидко відновити.

Експерт попри все не відкидає можливостей атак росіян та їхньої загрози в майбутньому.

Це може були під час опалювального сезону, коли будуть низькі температури, й тому переривання постачання газу, безумовно, є тією загрозою, на яку потрібно реагувати,

– додав він.

Які можуть бути проблеми з опаленням взимку

Юрій Корольчук розповідає, що найбільшою проблемою в цьому всьому є те, що через пошкодження наземної інфраструктури газосховища можливі перебої з опаленням взимку.

Попри позитивні заяви щодо опалювального сезону, я б не був таким оптимістом. Зима все покаже, наскільки можна буде достатньою мірою підіймати ті обсяги газу, які ми закачуємо й використовуємо,

– каже експерт.

Яка є альтернатива газу

За словами Корольчука, росіянам вдалося пошкодити наземну інфраструктуру газосховища у Львівській області. Зараз система закачування газу працює безперебійно, однак є питання щодо підйому газу. На сьогодні ремонтна кампанія триває. Відомо, що підйом газу зі сховища розпочнеться у жовтні – коли стартуватиме опалювальний сезон.

Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом зауважив, що для України було б дуже добре, якби польська сторона збивала ракети у західних областях.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Якщо вони таки влучать в газову інфраструктуру, її вдасться відремонтувати. Однак це не заперечує того факту, що це треба захищати. Було б непогано, якби польська сторона взяла на себе таку "турботу".

Серед усіх експертів Омельченко єдиний, хто обережно коментує ситуацію з опаленням взимку та ймовірними наслідками від завданих ракетних ударів по газосховищах.

За його словами, невідомо, на що можуть піти росіяни та яку зброю використати, аби влучити. Саме тому зараз потрібно робити все, аби такої катастрофи не трапилося.

Підготовка до опалювального сезону 2024 – 2025

Експерт додав, що серед альтернативних варіантів у випадку пошкодження газосховищ в опалювальний сезон частину населення можуть перевести на опалення вугіллям.

Цьогорічну зиму Україна пройшла без залучення імпорту газу. В "Нафтогазі" зауважують, що це вдалося завдяки декільком факторам, зокрема через зменшення споживання, а також через збільшення видобутку газу.

У 2024 році Укргазвидобування встановило рекорд з видобутку газу – було добуто 6,913 мільярда кубометрів товарного газу за перше півріччя. В експлуатацію вже введено 41 нову свердловину, з яких 14 є високодебітними – одна зі свердловин має добовий дебіт понад 400 тисяч кубометрів.

Як додає голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, прийдешній опалювальний сезон Україна знову пройде виключено на власному видобутку. Закачування газу до сховищ було розпочато ще з квітня.

Маємо план – запасти у підземних сховищах 13,2 мільярда кубометрів до кінця жовтня,

– каже Чернишов.

Торік "Нафтогаз" запланував накопичити не менше 13 мільярдів кубометрів газу в сховища. Водночас за опалювальний сезон 2023 – 2024 років було відібрано 8,5 мільярда кубометрів природного газу, з них використано 6,7 мільярда кубометрів.