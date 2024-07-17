Чому світло нині залежить від спеки

Як розповів 24 Каналу експерт Юрій Корольчук, на початку незалежності та декілька років по тому в Україні як промисловість, так і кількість населення зменшувалася. І їх навіть попри появу нових на той час приладів, як-от пральні машини, кондиціонери тощо, їхнє споживання було невеликим. Тож у країні був достатній профіцит виробників електроенергії.

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Юрій Корольчук Експерт з енергетики В умовно нормальній енергосистемі обсяги виробників електроенергії можна вмикати в роботу додатково, адже є розгалужена система ліній електропередач. Тобто можна перемикати на іншу лінію у випадку якоїсь аварійної ситуації. Відтак споживач в кінцевому результаті матиме без перешкод електроенергію.

За словами Корольчука, навіть спека в такому випадку не впливала б на електроенергію. Однак тут іде мова саме про енергосистему, яка непошкоджена. На сьогодні ж в Україні пошкоджено, зруйновано та окуповано понад 70% усієї генерації.

Зараз ми часто чуємо від Укренерго про те, що спека впливає на відключення. Це відбувається лише тому, що немає можливості включити додаткові виробники електроенергії, тобто теплову електростанцію чи гідроелектростанцію. Відповідно, відчувається дефіцит і є обмеження. Плюс, розумієте, будь-якого літа, спека це чи ні, росте споживання електроенергії в промисловості в першу чергу. Це холодильне обладнання, кондиціонери, вентиляційні системи тощо,

– додає експерт.

На жаль, генератори, які використовує бізнес, не дають потрібної потужності для приладів, як, наприклад, мережева електроенергія. Крім того, в спеку холодильники виставляють на більшу потужність, а з поверненням електроенергії їх споживання зростає.

Важливо! Українська енергосистема у будь-якому випадку потребує модернізації, зауважує Корольчук. Ідеться про заміну не просто обладнання, а будівництво нових фактичних об'єктів та закриття старих.

Способи зекономити світло

Улітку люди чи не найчастіше використовують кондиціонери через аномальну спеку. Для того щоб зекономити на використанні цього приладу, варто знати декілька нюансів:

Під час вибору звертайте увагу саме на інверторні пристрої, адже вони не вимикаються, а переходять у режим зниженої потужності, коли досягнута бажана температура в приміщенні.

Під час роботи кондиціонера не відчиняйте двері та вікна.

Придбайте в приміщення жалюзі та світловідбивальну плівку на вікна. Це створить додаткову прохолоду, а кондиціонер працюватиме не на всю потужність. Крім того, може допомогти вологе прибирання.

На кондиціонері варто вмикати функцію "Еко", а в нічний час переводити його в режим "Sleep", який знижує рівень шуму та витрати електрики.

Які прилади споживають найбільше електроенергії

Як розповів керівник компанії YASNO Сергій Коваленко, є побутові прилади, які споживають найменше та найбільше електроенергії.

У списку тих приладів, які "їдять" найменше світла, є пральна машина та кондиціонер. Вони споживають по 0,7 кіловата. Трішки більше споживає мікрохвильова піч – 0,8 кіловата.

Водночас кавова машина та електрична духова піч використовують 1,5 та 1,6 кіловата відповідно.

Більше споживають такі прилади, як обігрівач, бойлер та порохотяг, – по 2 кіловати за годину. А праска, фен та електрочайник споживають – 2,2 кіловата.

Найбільше електроенергії споживає електроплита – це приблизно 3,5 кіловата за годину.



Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка 24 Каналу