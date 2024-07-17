Почему свет сейчас зависит от жары

Как рассказал 24 Каналу эксперт Юрий Корольчук, в начале независимости и несколько лет спустя в Украине как промышленность, так и количество населения уменьшалась. И даже несмотря на появление новых в то время приборов, таких как стиральные машины, кондиционеры и т.д., их потребление было незначительным. Таким образом в Украине был достаточный профицит производителей электроэнергии.

Читайте также Справимся до зимы или нет: преодолеет ли Украина отключения света

Юрий Корольчук Эксперт по энергетике В условно нормальной энергосистеме объемы производителей электроэнергии можно включать в работу дополнительно, ведь есть разветвленная система линий электропередач. То есть можно переключать на другую линию в случае какой-то аварийной ситуации. Поэтому потребитель в конечном итоге будет иметь беспрепятственно электроэнергию.

По словам Корольчука, даже жара в таком случае не влияла бы на электроэнергию. Однако здесь идет речь именно об энергосистеме, которая не повреждена. На сегодня же в Украине повреждено, разрушено и оккупировано более 70% всей генерации.

Сейчас мы часто слышим от Укрэнерго о том, что жара влияет на отключение. Это происходит только потому, что нет возможности включить дополнительные производители электроэнергии, то есть тепловую электростанцию или гидроэлектростанцию. Соответственно, ощущается дефицит и есть ограничения. Плюс, понимаете, любым летом, жара это или нет, растет потребление электроэнергии в промышленности, в первую очередь. Это холодильное оборудование, кондиционеры, вентиляционные системы и тому подобное,

– добавляет эксперт.

К сожалению, генераторы, которые использует бизнес, не дает нужной мощности для приборов, как это, например, дает сетевая электроэнергия. Кроме того, в жару холодильники выставляют на большую мощность, а с возвратом электроэнергии потребление их растет.

Важно! Украинская энергосистема в любом случае нуждается в модернизации, замечает Корольчук. Речь идет о замене не просто оборудования, а строительстве новых фактических объектов и закрытии старых.

Способы сэкономить свет

Летом люди чаще всего используют кондиционеры из-за аномальной жары. Для того чтобы сэкономить на использовании этого прибора, стоит знать несколько нюансов:

При выборе обращайте внимание именно на инверторные устройства, ведь они не выключаются, а переходят в режим пониженной мощности, когда достигнута желаемая температура в помещении.

Во время работы кондиционера не открывайте двери и окна.

Приобретите в помещение жалюзи и светоотражающую пленку на окна. Это создаст дополнительную прохладу, а кондиционер будет работать не на всю мощность. Кроме того, может помочь влажная уборка.

На кондиционере стоит включать функцию "Эко", а в ночное время переводить его в режим "Sleep", который снижает уровень шума и расход электричества.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии

Как рассказал руководитель компании YASNO, Сергей Коваленко, есть бытовые приборы, которые потребляют меньше и больше всего электроэнергии.

В списке тех приборов, которые среди других "едят" меньше света, есть стиральная машина и кондиционер. Они потребляют по 0,7 киловатта. Немного больше потребляет микроволновая печь – 0,8 киловатта.

В то же время кофемашина и электрическая духовая печь используют 1,5 и 1,6 киловатта соответственно.

Больше потребляют такие приборы, как обогреватель, бойлер и пылесос – по 2 киловатта в час. А утюг, фен и электрочайник потребляют – 2,2 киловатта.

Больше всего электроэнергии потребляет электроплита – это примерно 3,5 киловатта в час.



Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика 24 Канала