Санкції – не перешкода: Росія та Китай посилюють енергетичну співпрацю

Російський завод із виробництва зрідженого природного газу відправив постачання до Китаю. Це сталося вперше з моменту, коли в січні він потрапив під санкції США.

Що відомо про співпрацю між Китаєм та Росією?

І це черговий знак посилення енергетичної співпраці між Пекіном і Москвою, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Судно Valera – яке завантажило партію газу на портовому об’єкті "Портова" компанії Gazprom PJSC на Балтійському морі в жовтні – прибуло до термінала Бейхай на півдні Китаю в понеділок. І судно Valera, і об’єкт "Портова" підпадали під санкції адміністрації Джо Байдена.

Водночас Китай, який не визнає односторонніх санкцій, останніми місяцями все активніше купує російський газ, посилюючи енергетичні зв’язки між країнами. Пекін також проігнорував заклик Дональда Трампа зупинити продажі російської нафти, що, ймовірно, стане важливою темою торгівельних переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі цього тижня.

У Росії є два відносно невеликі заводи з експорту СПГ на Балтійському морі, і завод "Висоцьк" компанії Novatek PJSC також внесений США до чорного списку. Інший російський об’єкт під санкціями – Arctic LNG 2 у Сибіру – почав постачати паливо до Бейхая наприкінці серпня.

Загальний обсяг постачань російського СПГ до Китаю, включно з продукцією не підсанкційних заводів, зріс приблизно на 14% у період з вересня по листопад порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані судноплавства.

Якщо Valera розвантажить газ, це буде вже 19-те постачання СПГ до Китаю з російського заводу, внесеного до чорного списку, з серпня,

У середині жовтня супутникові знімки зафіксували, як танкер, що завантажувався на "Портовій", передавав паливо іншому судну, зареєстрованому на гонконзьку компанію, поблизу Малайзії. Це судно, відоме як CCH Gas, надсилало фальшиві сигнали про своє місцеперебування, і минулого місяця його зафіксували супутники неподалік Китаю.

Нагадаємо, що у Bloomberg раніше вже писали, що у Пекіні хочуть збільшити закупівлі російського СПГ попри санкції. Для імпорту Китай почав розгортати внутрішній "тіньовий флот", який зможе:

транспортувати паливо; обходити західні санкції.

Зверніть увагу! Морські закупівлі СПГ є не лише методом додаткової диверсифікації постачання, але й зміцнення зв’язків із Росією.

Що ще відомо про відносини між Китаєм та Росією?