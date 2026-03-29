Росія не припиняє атакувати Нафтогаз: ворог завдав удару по одному з регіонів
- Росія продовжує атакувати нафтогазові об'єкти України, завдаючи суттєвих пошкоджень та викликаючи пожежі, які вдається оперативно ліквідувати.
- Атаки дронами були спрямовані на підприємства в Сумській та Полтавській областях, і внаслідок однієї з них загинув оператор Роман Чмихун.
Вже четверту добу поспіль росіяни дронами атакують підприємства України. Зокрема під ударом опинилися виробничі активи на Сумщині.
Що відомо про російські атаки на Нафтогаз?
Завдано суттєвих пошкоджень, на місці виникла пожежа, про це йдеться у дописі очільника Нафтогазу Сергія Корецького.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Завдяки злагодженим діям працівників Нафтогазу та підрозділів ДСНС, пожежу вдалося оперативно ліквідувати,
– запевнив Корецький.
Нагадаємо, що у суботу, 28 березня, у компанії Нафтогаз повідомили, що вночі та вранці ворог бив дронами по трьох виробничих підприємствах Полтавської області. Роботу обладнання було зупинено внаслідок дій ворога.
Зокрема Сергій Корецький повідомив, що під час однієї з атак росіяни вбили 55-річного Романа Чмихуна, оператора технологічних установок.
Глибокі співчуття рідним, близьким та всьому колективу. Це вже друга болюча втрата для нас лише цього тижня,
– написав очільник Нафтогазу.
Що ще відомо про російські атаки?
- У ніч на 20 березня росіяни атакували безпілотниками нафтогазові об’єкти на Полтавщині та Сумщині. Зафіксовано руйнування, на одному з об’єктів виникла пожежа, але її вдалося оперативно ліквідувати.
- У той день обійшлося без постраждалих. І це вже була понад 30-та цілеспрямована атака на критичну інфраструктуру Групи Нафтогаз від початку 2026 року.
- Водночас ще нещодавно Росія атакувала дронами нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України. Про це 11 березня повідомив Сергій Корецький. Причиною таких атак, як він зазначив, є спроби унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи.