Росія не припиняє атакувати Нафтогаз: ворог завдав удару по одному з регіонів

Вже четверту добу поспіль росіяни дронами атакують підприємства України. Зокрема під ударом опинилися виробничі активи на Сумщині.

Що відомо про російські атаки на Нафтогаз?

Завдано суттєвих пошкоджень, на місці виникла пожежа, про це йдеться у дописі очільника Нафтогазу Сергія Корецького.

Читайте також Головний пріоритет для Нафтогазу: закупівлі американського СПГ можуть зазнати змін

На щастя, обійшлося без постраждалих. Завдяки злагодженим діям працівників Нафтогазу та підрозділів ДСНС, пожежу вдалося оперативно ліквідувати,

– запевнив Корецький.

Нагадаємо, що у суботу, 28 березня, у компанії Нафтогаз повідомили, що вночі та вранці ворог бив дронами по трьох виробничих підприємствах Полтавської області. Роботу обладнання було зупинено внаслідок дій ворога.

Зокрема Сергій Корецький повідомив, що під час однієї з атак росіяни вбили 55-річного Романа Чмихуна, оператора технологічних установок.

Глибокі співчуття рідним, близьким та всьому колективу. Це вже друга болюча втрата для нас лише цього тижня,

– написав очільник Нафтогазу.

Що ще відомо про російські атаки?