Російська інфляція це вже не просто побічний ефект економічних процесів. Наразі це свідомий інструмент державної політики.

Що відбувається у Росії?

І формальне пояснення про підвищення ПДВ не переконливе, про що зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

Бізнес почав підіймати ціни ще минулого року. Таким чином зміни щодо податків були використані лише як привід для нового подорожчання. Крім того, фактичне зростання витрат значно перевищує ці 2%. Наприклад, логістичні послуги з початку року вже подорожчали на цілих 10–20%.

ПДВ буквально проходить через усю економіку – від закупівлі сировини до кінцевого споживача. Зі зростанням доданої вартості збільшується й абсолютна сума податку. Затримки з відшкодуванням, конфлікти з податковими органами та додаткові транзакційні витрати лише посилюють навантаження. Але всі витрати без винятку перекладаються на покупця.

Регіони відчувають цей тиск нерівномірно, але всюди – болісно,

– заявили у розвідці.

Наприклад, на Далекому Сході інфляцію розганяють довга логістика та імпорт із Китаю й країн Південно-Східної Азії: збільшується вартість на плодоовочеву продукцію та електроенергію.

У Дагестані додається тарифна політика – з жовтня тарифи зростуть майже на 20%.

Чувашія стає лідером за підвищенням тарифів, де окремі позиції можуть подорожчати до 33%.

Зверніть увагу! Загалом підвищення по країні коливається від 8% до 22%, і це лише середні показники.

Тарифи зростають не тільки для населення, а й для бізнесу. Тобто слід очікувати новий виток інфляції, адже транспортна складова в окремих товарах сягає 70–80% собівартості.

Подорожчання логістики автоматично транслюється в роздрібні ціни. Їх не стримують навіть рецесія в цивільних галузях, скорочення зарплат та споживчого попиту. Навпаки – формується ризик стагфляції – поєднання економічного спаду зі зростанням цін.

Головним драйвером інфляції залишаються дії держави: податки, акцизи, мита, тарифи та штрафи,

– пояснили у СЗР.

Важливо! Але Кремль шукає не шлях "оздоровлення економіки", а гроші. Якщо бізнес почне закриватися, то тиск буде перенесений на населення – через нові податкові правила, штрафи або розширення податкової бази, аби фінансувати війну й надалі.

Нагадаємо, що через війну Кремль також активно витрачає свою "заначку". Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Річ у тім, що ліквідна частина Фонду національного добробуту може повністю вичерпатися протягом 2026 року.

За чинних цін на нафту (36 – 40 доларів за барель) коштів фонду вистачить приблизно на 1 – 1,3 року. Якщо ціна опуститься до 30 – 35 доларів, то Фонд може "стати порожнім" ще до кінця поточного року.

Кошти з Фонду активно використовуються для покриття дефіциту бюджету, який виникає через падіння нафтогазових доходів,

– пояснили у дописі.

Зауважте! У разі вичерпання Фонду, доведеться різко скорочувати бюджетні витрати, зокрема пенсії. Тобто за вчинки Кремля знову заплатить звичайне населення.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?